Helfer der Erlanger Tafel beliefern Ältere und Kranke

Die Testphase läuft mit zehn Empfängern - vor 43 Minuten

ERLANGEN - Seit April beliefern Helfer der Tafel Erlangen erstmals Bedürftige, die den Weg bis zur zentralen Ausgabestelle in der Schillerstraße aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr schaffen.

Besuch bei der Erlanger Tafel: Der Fahrer Heinz Kiepfer räumt ein. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Dabei ist die "Tafel mobil" ein spendenfinanziertes Pilotprojekt. Mit einer Testgruppe von zehn Empfängern sammeln die Ehrenamtlichen der Tafel im Lauf des Jahres die nötigen Erfahrungen, mit denen sie die Infrastruktur für einen breiter angelegten Lieferdienst planen können. Während der Pilotphase 2017 fahren immer mittwochs zwei Ehrenamtliche die Haushalte mit individuell gepackten Lebensmittelkisten an.

Im Fokus des mobilen Tafelangebotes stehen vor allem alte Menschen: Mittellose Frauen und Männer, die oft schon lange Kunden der Tafel sind, es aber irgendwann krankheitsbedingt nicht mehr in die Schillerstraße schaffen. "Deren Not verschwindet ja nicht, nur weil sie außerhalb ihrer eigenen vier Wände nicht mehr sichtbar wird", sagt die Leiterin der Tafel, Gertrud König, laut Pressemitteilung.

Ob die Belieferten tatsächlich immobil sind, werde in jedem einzelnen Fall geprüft.

"Wenn es uns in Erlangen gelingt, die Ressourcen für einen regulären, Tafel-Lieferdienst für Kranke aufzubauen, so wäre dies auch ein wichtiges Zeichen der Solidarität: Ihr seid nicht vergessen", so die Tafel-Leiterin König weiter.

Zu den elementaren Ressourcen, die es für ein solches Regelangebot braucht, zählen neben festen, ehrenamtlichen Helfern auch zusätzliche Lebensmittelspenden. Hier sucht die Tafel in Erlangen vor allem feste Partner aus dem Lebensmittelhandel.

Angestoßen hat die Diakonie das mobile Tafel-Projekt in Zusammenarbeit mit dem Seniorenamt. Dass es im April an den Start gehen konnte, ist der Anschubfinanzierung zweier Stiftungen zu verdanken, darunter die Bürgerstiftung Erlangen.

