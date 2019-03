Helikoptereinsatz in Erlangen: Betrunkene Radlerin stürzt in Kanal

40-Jährige unterkühlt auf einem Damm angetroffen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine betrunkene Radfahrerin löste am Mittwochabend in Erlangen einen Großeinsatz aus: Ein Zeuge beobachtete, wie die 40-Jährige samt Fahrrad in den Kanal gestürzt war. Die Polizei suchte den Bereich unter anderem per Hubschrauber nach der Vermissten ab.

Gegen 20.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und berichtete von einer gestürzten, hilfsbedürftigen Radfahrerin. Laut Mitteilung soll sich die Frau zuletzt im Bereich des Kanals aufgehalten haben. Die Polizei startete sofort eine Suchaktion, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Nachdem die Einsatzkräfte keinen Kontakt zur Gestürzten herstellen konnten, hatten mehrere Streifen den Kanal abgesucht. Im Laufe der Fahndung konnte die 40-Jährige schließlich auf einem Damm angetroffen werden.

Laut Angaben der Polizei war die Frau durchnässt und unterkühlt. Ihr Fahrrad, das ebenso komplett nass war, führte sie immer noch mit sich. Ein Alkoholtest ergab bei der 40-Jährigen einen Wert von knapp 2,9 Promille. Anschließend wurde die Frau zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen.

Beobachtungen zu dem Vorfall, nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Rufnummer 09131/760-114 entgegen.

jm