Heroldsberg: 80-Jährige kommt von Fahrbahn ab

Ursache für Kontrollverlust ist noch nicht bekannt - vor 1 Stunde

HEROLDSBERG - Am Freitag ist es auf der B2 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Rentnerin war mit ihrem Auto in Richtung Eschenau unterwegs. Sie touchierte zunächst einen Lkw und riss dann ihr Lenkrad um, mit verheerenden Folgen.

Eine 80-jährige Rentnerin fuhr am späten Freitagnachmittag auf der B2 mit ihrem Auto in Richtung Eschenau. Nach der Ausfahrt Heroldsberg Mitte kam sie auf die Gegenspur und touchierte einen entgegenkommenden Lkw. Anschließend zog die Autofahrerin nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Sie überschlug sich daraufhin mit ihrem Wagen. Laut der Polizeiinspektion Erlangen sind die Gründe für den Unfall noch unbekannt. Mit mittelschweren Verletzungen wurde sie nach der Erstversorung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto der Rentnerin entstand ein Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt etwa 9.000 Euro.