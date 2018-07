Heroldsberg: Brutaler Raubüberfall auf Bäckerei-Wagen

Unbekannte bedrohten den Fahrer mit einer Waffe - Hubschrauber im Einsatz - vor 1 Stunde

HEROLDSBERG - Sie zückten die Waffe und forderten Geld: Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen den Fahrer eines Bäckerei-Wagens überfallen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In den frühen Dienstagmorgenstunden überfielen bislang Unbekannte den Fahrer eines Bäckerei-Wagens in Heroldsberg. Dabei hielten insgesamt drei noch unbekannte Täter ihr Opfer gegen 05.45 Uhr auf der Staatsstraße 2243 an. Kurz vor der Kreuzung zur B2 bedrohten sie den 29-jährigen Fahrer mit einer Schusswaffe.

Der Fahrer tat, was die Bewaffneten von ihm wollten und kam ihren Forderungen nach: Er händigte ihnen Bargeld aus. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung der Heroldsberger Ortsmitte. Eine sofort eingeleitete Fahndung - auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers - blieb ohne Erfolg. Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe.

Täterbeschreibung:

Die drei Täter waren männlich und maskiert. Sie waren mit einem schwarzen VW Polo unterwegs. Dieser ist im Landkreis Erlangen-Höchstadt zugelassen (Kennzeichen ERH). Zudem hatte er eine abgedunkelte oder schwarze Heckscheibe und war älteren Baujahrs.

Das Fachkommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.

