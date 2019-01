Heroldsberg: Doch kein Rechtsstreit mit Musical-Fürst Webber

Statt "Starlight Express" führen Hero City Rollers nun anderes Stück auf - vor 40 Minuten

HEROLDSBERG - Nach fast eineinhalb Jahren Vorbereitung gehen die Hero City Rollers an Ostern 2019 mit einem neuen Musical an den Start: "Race Cars — das größte Autorennen der Welt". Dabei drohte fast ein Rechtsstreit mit dem Musical-"Fürsten" Andrew Lloyd Webber

Die Entwürfe für die fantasievollen Kostüme für die zehn Rennwagen im Musical stammen von Pavel. © NN



Eigentlich wollte die Rollschuh-Gruppe um Jose Andreu den Erfolg von "Starlight – the next generation" noch eine Weile nutzen und die eingeübten Songs, Läufe und Tanzfiguren auch 2019 nochmals in den Osterferien präsentieren.

Doch das gefiel Andrew LLoyd Webber nicht, vielmehr seinen Anwälten. Sie sahen das Urheberrecht des Autors so vieler Musicals, aber eben auch von "Starlight Express" verletzt. Denn zum einen findet sich der Titel des Originals zum Teil auch in Jose Andreus Forsetzungs-Geschichte, zum andern bemängelten die Anwälte, dass die Hero City Rollers dieselben Kostüme für ihre Aufführungen verwenden, die auch im lizensierten Original getragen werden. In der Tat nahmen sich die Heroldsberger die Originale zum Vorbild und haben sie in mühsamer Arbeit nachgeschneidert.

Was tun? Einen Rechtsstreit mit dem Fürsten der Musicals konnte und wollte die Rollschuhgruppe sich nicht leisten. Also entschloss sich Jose Andreu noch einmal, ein neues Musical zu schreiben. So entstand "Race Cars" — das größte Autorennen der Welt.

Die Geschichte entstammt wieder der Fantasie von Hero City Rollers-Gründer Jose Andreu. Sie hat nichts mit den Cars-Filmen gemein, sondern ist in der Welt der großen Autorennen angesiedelt. Die Handlung und die Figuren sind frei erfunden. Die Musik, zu der fast 40 Rollschuhkünstler wieder rasant über Bühne und Rampen fegen werden, stammt erneut aus der Feder von Anna Leyne, Ron Rauscher und Stephan Ernst. Die Hero City Rollers werden dieses brandneue Musical an Ostern 2019 uraufführen.

Die Geschichte beginnt auf einer Kirchweih, wo sich zwei verbeulte Autoscooter über ihr trauriges Schicksal unterhalten (" . . . immer nur im Kreis fahren, immer gestoßen und herumgeschoben werden, Tag für Tag . . ."). Sie träumen davon und fänden es toll, einmal auf einer richtigen Rennstrecke bei einem richtigen Autorennen mitzumachen.

Plötzlich gibt es atmosphärische und technische Störungen — es blitzt: Stromausfall — und der Traum wird Wirklichkeit.

So finden sie sich als schicke Rennwagen mitten im Kampf um das letzte entscheidende Rennen der aktuellen Weltmeisterschaft wieder.

Wie schon bei ihren früheren Produktionen werden Kostüme, Zubehör, Kulissen, Requisiten und Choreographien von den Mitgliedern der Hero City Rollers in ehrenamtlicher Arbeit entworfen und gefertigt./dik

ZKarten für die Vorstellungen vom 20. bis 22. April und 25. bis 27. April sind an den Kartenverkaufsstellen von NN/NZ und angeschlossenen Verkaufsstellen erhältlich. Bestellungen per Telefon (09 11) 5 18 00 60 und E-Mail (info@hero-city-rollers.de) sind ebenfalls möglich, die Karten werden dann gegen Vorkasse per Post zugesandt.

