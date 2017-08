Heroldsberg ist jetzt Familienstützpunkt

HEROLDSBERG - Der Jugendtreff "Schuster‘s five" in Heroldsberg wurde zu einem von bislang fünf Familienstützpunkten im Landkreis Erlangen-Höchstadt ernannt und symbolisch eröffnet.

Symbolisch eröffneten Bürgermeister Johannes Schalwig (li.) und Landrat Alexander Tritthart den neuen Familienstützpunkt Heroldsberg, der im Jugendtreff „Schuster‘s Five“ beheimatet ist. Foto: Manfred Leuthel



Nach einem positiven Beschluss des Gemeinderates hatte sich Heroldsberg um die Anerkennung beworben und erhält damit einen einmaligen Zuschuss von 10 000 Euro.

Im Rahmen einer kleinen Feier in dem beliebten Jugendtreff in der Schustergasse hatten Bürgermeister Johannes Schalwig und Landrat Alexander Tritthart den Familienstützpunkt eröffnet. In ihren kurzen Reden wiesen beide Politiker auf die Wichtigkeit der örtlichen Familienpolitik hin, die neben der Jugendarbeit besonderer Förderung bedarf.

Familienstützpunkte wie der jetzt in Heroldsberg geschaffene sollen unkommerzielle und überörtliche Treffpunkte für Familien jeden Alters sein, die an wohnortnahen und bekannten Standorten angesiedelt sind. In ihnen sollen zu bestimmten Zeiten allgemeine Beratung und Unterstützung, sowie Information und Weitervermittlung von Rat suchenden Eltern stattfinden.

Der Heroldsberger Jugendtreff hatte sich deshalb für eine Einrichtung als Familienstützpunkt angeboten, da sich hier bereits Angebote wie Eltern-Kind-Café und Elternstammtisch als Angebote für Familien erfolgreich etabliert haben. Die gesamte Palette familienpolitischer Angebote soll jetzt koordiniert und bestehende Angebote und Veranstaltungen für Familien ergänzt werden.

Als einer der ersten bayerischen Landkreise hatte 2008 der Landkreis Erlangen-Höchstadt die Familienbildung institutionalisiert und als eigenen Fachdienst "Familienbildung" in der Behörde verankert. Ziel war es bereits damals, Familien frühzeitig Unterstützung an die Hand zu geben.

Der Landkreis nutzte dann das 2013 von der Staatsregierung aufgelegte Förderprogramm zur Einrichtung von Familienstützpunkten, um den Fachdienst Familienbildung sowohl inhaltlich als auch personell zu stärken. 2015 startete dann die konkrete Arbeit zum Aufbau von Familienstützpunkten wie der jetzt in Heroldsberg eingerichtete.

Der Leiter des Jugendtreffs Armin Stingl soll nun im Rahmen seiner Tätigkeit in Zusammenarbeit mit regionalen Netzwerkpartnern den Bedarf an Beratungsmaßnahmen feststellen. Dabei wird es auch spezielle Angebote für Familien von Asylbewerbern in Kooperation mit der örtlichen Nachbarschaftshilfe geben.

Mit ihrer Bewerbung und den bereits vorhandenen Angeboten für Familien hatte die Gemeinde große Chancen als Familienstützpunkt im östlichen Landkreis anerkannt zu werden. Zukünftig kann Heroldsberg nun auf Flyern und Publikationen mit dem Logo Familienstützpunkt des Landkreises werben.

