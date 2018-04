Heroldsberg: Pkw-Anhänger reißt während Fahrt ab

Fahrzeug transportierte Gefahrengut - B2 war in beide Richtungen gesperrt - vor 23 Minuten

HEROLDSBERG - Wer in der Nacht zum Samstag auf der B2 zwischen Nürnberg und Heroldsberg unterwegs war, musste etwas Geduld mitbringen - denn die Straße war dicht. Zuvor hatte ein Auto einen Anhänger verloren, der mit Gefahrengut beladen war.

Laut Angaben der Polizei wurde der Vorfall auf der B2 zwischen Nürnberg und Heroldsberg am Samstag gegen 1 Uhr gemeldet. Offenbar war ein Anhänger während der Fahrt von einem Auto abgerissen und blockierte die Straße. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Polizei und Feuerwehr rückten an, denn der Anhänger hatte Gefahrengut geladen. Um was es sich dabei genau gehandelt hat, konnte die Polizei am Samstagmorgen allerdings nicht sagen. Vor Ort wurde geprüft, ob gefährliche Stoffe ausgelaufen waren. Es konnte jedoch bald Entwarnung gegeben werden. Der Anhänger wurde schließlich abtransportiert, der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Die Bundesstraße zwischen Nürnberg und Heroldsberg blieb während Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

