Heroldsberg: Unterführung weiter nicht befahrbar

Bahn muss in der Schützenstraße erst noch Drainagen bauen - vor 33 Minuten

HEROLDSBERG - Die schlechten Nachrichten im Zusammenhang mit der Unterführung der Schützenstraße in Heroldsberg reißen nicht ab. Die von der Gemeinde geplante provisorische Durchfahrt nach dem Abschluss der Arbeiten der Bahn kann nun doch nicht hergestellt werden.

Verzögerungen wegen einer notwendigen Drainage bei den Stützmauern verhindern ein Provisorium für die Durchfahrt. © Manfred Leuthel



Den Heroldsbergern bleibt weiter nur die Fahrt über die Kohlengasse in den westlichen Ortsteil. Hintergrund für die nun doch nicht mögliche Durchfahrt über den Winter sind die Stützwände, die durch die Bahn an den Böschungen gebaut wurden. Diese erfordern nun zusätzliche Drainagen, die erst noch eingebaut werden müssen und die die Bauarbeiten verzögern.

Erst wenn diese Baumaßnahme abgeschlossen ist, könnte eine provisorische Asphaltschicht aufgebracht werden, was jedoch an den Asphaltwerken scheitert, die in wenigen Wochen kein Material mehr liefern werden. Ein Provisorium mit Schotter ist nicht möglich, da die Winterdienstfahrzeuge den geschotterten Streckenabschnitt nicht räumen könnten.

ml