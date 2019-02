Heroldsberg: Zwei Autoscooter kommen auf die Rennbahn

Neues Musical der Hero City Rollers wird an Ostern in Heroldsberg präsentiert — Produktion kostet bis zu 150 000 Euro — Proben laufen - vor 22 Minuten

HEROLDSBERG - Nach rund zwei Jahren Vorbereitung gehen die Hero City Rollers an Ostern wieder mit einem brandneuen Rollschuh-Musical an den Start: Unter dem Titel "Race Cars – Das größte Autorennen der Welt" wird in sechs Vorstellungen die Gründlachhalle zu einer packenden Autorennbahn.

Alles selbst gemacht: Bunte Kostüme und Rollschuhe sind Markenzeichen der Hero City Rollers. In der Gründlachhalle laufen die Proben. © Manfred Leuthel



Alles selbst gemacht: Bunte Kostüme und Rollschuhe sind Markenzeichen der Hero City Rollers. In der Gründlachhalle laufen die Proben. Foto: Manfred Leuthel



Die Geschichte zu dem Musical entstammt wieder der Fantasie von José Andreu aus Heroldsberg, dem Gründer der Hero City Rollers. Die Handlung und die Figuren sind frei erfunden und haben nichts mit den Cars-Filmen zu tun – die Geschichte spielt in der Welt der großen Autorennen.

An der Aufführung und hinter den Kulissen sind alle 130 Mitglieder der Gruppe ehrenamtlich im Einsatz. Neben rund 40 Darstellern gibt es zu den Vorstellungen ein Auf- und Abbauteam. Zudem ist je eine Crew für Masken und Frisuren, für Licht und Sound und für den Service für die Zuschauer zuständig.

Zuerst die Geschichte

Um ein Musical dieser Größenordnung zu kreieren, müsse zuerst die Geschichte entworfen und danach die Musikstile und Musikrichtungen für die einzelnen Szenen ausgewählt werden, erklärt José Andreu. Erst danach entwickeln die Komponisten die passende Musik und die Choreografinnen die szenische Umsetzung des Musicals.

Parallel dazu werden von den Mitgliedern der Rollschuhgruppe — ebenfalls in ehrenamtlicher Arbeit — die Kostüme, Masken und Frisuren sowie die Bühnenbilder in Hunderten von Arbeitsstunden hergestellt. Der Aufwand für eine Produktion bei dem Qualitätsanspruch der Hero City Rollers beläuft sich nach Angaben von Andreu auf bis zu 150 000 Euro.

Zum Budget gehören auch die Mietkosten für die Halle und das technische Equipment. Alles in allem muss dafür laut Andreu rund die Hälfte der Einnahmen veranschlagt werden. Zuschüsse der Gemeinde erhält die Gruppe nicht — das Rollschuh-Musical wird in Eigenleistung finanziert.

Die Story von "Race Cars" erzählt von zwei verbeulten Autoscootern auf einer Kirchweih, die davon träumen, einmal auf einer großen Rennstrecke und bei einem richtigen Autorennen anzutreten. Plötzlich wird der Traum Wirklichkeit — und die Autoscooter finden sich als schicke Rennwagen inmitten des Kampfes um die "Race Cars"-Meisterschaft wieder.

Die Proben laufen längst auf Hochtouren. An einigen Sonntagen kann auch die Gründlachhalle von der Gruppe für einige Stunden zum Training für die Show genutzt werden. Karten für die Vorstellungen vom 20. bis 22. April und 25. bis 27. April sind an den Kartenverkaufsstellen von NN und NZ sowie den angeschlossenen Heimatverlagen erhältlich. Bestellungen per Telefon sind unter (09 11) 5 18 00 60 und per E-Mail unter info@hero-city-rollers.de möglich. Die Karten werden gegen Vorkasse per Post zugesandt.

MANFRED LEUTHEL