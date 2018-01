Heroldsberger Gründlachzwerge bekommen mehr Platz

Der Heroldsberger Etat für dieses Jahr umfasst ein Rekordvolumen von 31,8 Millionen Euro - vor 11 Stunden

HEROLDSBERG - Der positive Trend hält an: Wie schon in den Vorjahren kann sich der Markt Heroldsberg auch heuer über einen ausgesprochen gesunden Haushalt freuen. Mit einem Gesamtvolumen von 31,8 Millionen Euro wird der aktuelle Etat erneut eine Rekordmarke erreichen.

Um den hohen Standard von rund 100 Prozent Deckung bei der Kinderbetreuung halten zu können, wird derzeit das Kinderhaus der Gründlachzwerge erweitert. Wie es jedoch mit Ausgliederung und Neubau des gemeindlichen Bauhofs im Hintergrund und der Feuerwehr daneben weitergeht, ist noch nicht geklärt. © Tilmann Ochner



Um den hohen Standard von rund 100 Prozent Deckung bei der Kinderbetreuung halten zu können, wird derzeit das Kinderhaus der Gründlachzwerge erweitert. Wie es jedoch mit Ausgliederung und Neubau des gemeindlichen Bauhofs im Hintergrund und der Feuerwehr daneben weitergeht, ist noch nicht geklärt. Foto: Tilmann Ochner



Dass alle Fraktionen im Gemeinderat mit dem Zahlenwerk gut leben können, bewiesen sie mit einstimmig getroffener Zustimmung. Nachdem sich der Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr um fast fünf Prozent gesteigert hat, erreicht er 2018 eine Höhe von über 22,7 Millionen Euro. Das Volumen des Vermögenshaushalts ist mit über 9,1 Millionen Euro geplant und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um über 2,3 Millionen Euro, was einer Steigerung von sogar rund 35,4 Prozent entspricht.

Der größte Einnahmeposten im Verwaltungshaushalt sind dabei wieder die Steuereinnahmen, die sich vor allem im Bereich der Einkommenssteuerbeteiligung und der Gewerbesteuer sehr positiv entwickeln. Dazu erklärte Bürgermeister Johannes Schalwig: "Die Steuerkraft der Marktgemeinde liegt bei 11,2 Millionen Euro und bewegt sich dabei auf einem sehr guten Niveau. Wir erwarten bei der Beteiligung an der Einkommensteuer Einnahmen in Höhe von 6,6 Millionen Euro und bei der Gewerbesteuer von 6,3 Millionen Euro." An eingenommener Gewerbesteuer wird der Markt dieses Mal rund 1,5 Millionen Euro abführen müssen.

Zuführung verdoppelt

Ein gutes Indiz für die Stabilität eines Haushalts ist auch immer die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt. Diese Zuführung ist 2018 "außerordentlich erfreulich". Sie konnte etwa verdoppelt werden, beträgt jetzt 2,05 Millionen Euro und liegt damit weit über der gesetzlichen Mindestzuführung in Höhe von 356 200 Euro.

Viele Jahre über machte die Kreisumlage den größten Posten der Ausgaben aus. 2018 werden nun die Personalkosten mit über 5,6 Millionen Euro diesen Platz einnehmen, knapp gefolgt von der Kreisumlage, die Heroldsberg mit 5,5 Millionen Euro abführen muss. Zur Personalpolitik meinte der Bürgermeister: "Die Marktgemeinde Heroldsberg hat aktuell zirka 148 Mitarbeiter, wovon annähernd die Hälfte im Kinder-und Jugendbetreuungsbereich arbeiten. Dadurch sind wir jedoch hier in der Lage, ein sehr gutes Angebot zu haben und können bisher den Bedarf zu 100 Prozent abdecken. Dies soll auch weiter unser Ziel sein. Deswegen investieren wir hier auch im kommenden Haushalt wieder viel. Aber dies ist in meinen Augen eine gute Investition."

Weitere Ausgaben sind eingeplant für die Grundschule samt ihren Ganztagsklassen mit über 700 000 Euro, für den Brandschutz rund 215 000 Euro, fürs Schwimmbad etwa 245 000 Euro, für die Sportförderung nochmals gut 250 000 Euro und für die Friedhöfe fast 480 000 Euro. Die aktuellen Ausgaben im Vermögenshaushalt bilden unter anderem die Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung mit rund 1,5 Millionen sowie bei der Wasserversorgung mit gut einer Million Euro. Mit Blick auf Baumaßnahmen in den kommenden Jahren ergänzte Schalwig: "Wir sind gerade dabei, das Kinderhaus der Gründlachzwerge an der Holzschuherstraße zu erweitern. Dafür benötigen wir in diesem Jahr 1,1 Millionen Euro. Die alte Einfachturnhalle ist in die Jahre gekommen und bedarf dringend einer Sanierung oder Erneuerung. Dafür haben wir 50 000 Euro für Planungskosten im Haushalt eingestellt.

Die Bahn wird nächstes Jahr die Brücke in der Schützenstraße sanieren. Hier hat die Marktgemeinde den Wunsch angemeldet, die Brücke nicht nur im Bestand zu sanieren, sondern nach dem heutigen Standard auszubauen, damit ein ordentlicher Zugang in den Westen von Heroldsberg besteht. Das heißt, die Durchfahrtshöhe wird angepasst und es entstehen auf jeder Seite ein Gehsteig und zwei Fahrspuren. Dafür muss sich die Marktgemeinde aber mit 1,8 Millionen Euro an der Maßnahme beteiligen. Anschließend muss die Schützenstraße tiefer gelegt werden. Dafür sind dann im nächsten Jahr 50 000 Euro als Planungskosten vorgesehen. Schalwig: "Für weitere Maßnahmen im Straßenbau benötigen wir dann nochmals rund eine Million Euro." Die Pro-Kopf-Verschuldung von 305 Euro liegt weit unter dem Landesdurchschnitt.

TILMANN OCHNER