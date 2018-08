Viele Erlanger sind im Urlaub und dennoch geht es am Wochenende mit Augustmarkt und Marktplatzfest in der Innenstadt hoch her: Samstag und Sonntag laden Händler mit Essenständen und verschiedenen Buden zum Schauen, Stöbern, Shoppen und Schlemmen ein. Schon am Samstag heizen Musiker den Daheimgebliebenen so richtig ein. Am Sonntag präsentieren Handwerker am Hugenottenplatz ihre Werke; zudem haben verschiedene Geschäfte und Ateliers in der Altstadt geöffnet. © Anja Hinterberger