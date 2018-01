Herzlich willkommen: Louis ist Erlangens Neujahrsbaby

In der Frauenklinik kamen bis 5.07 Uhr vier Kinder zur Welt - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Die Ärzte in der Frauenklinik des Erlanger Universitätsklinikums hatten in der Nacht auf Neujahr viel zu tun: Bis 5.07 Uhr kamen dort immerhin drei Buben und ein Mädchen zur Welt. Für Überraschung bei den Eltern sorgte indes eine Geburt an Silvester.

Zufrieden und wohlauf: Der kleine Louis und seine Mutter Daniela Götz in der Erlanger Frauenklinik. © Edgar Pfrogner



„Sie haben sich bei der Geburt fast ein Rennen geliefert“, berichtete Assistenzarzt Julius Emons nach seinem Dienst.

Den Anfang machte der kleine Louis: Mit seiner Geburt um 1.50 Uhr ist er das erste Neujahrsbaby. Unser Bild zeigt ihn mit Mutter Daniela Götz gute zehn Stunden später auf der Station. Der Junge war bei seiner Geburt 3260 Gramm schwer und 52 cm groß.

Im Erlanger Geburtshaus erblickte um 6.26 Uhr das erste Kind das Licht der Welt.

Für Überraschung sorgte an Silvester indes eine Geburt der ungewöhnlichen Art: Um 20.41 Uhr ging in Erlangen beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) die Einsatzmeldung „Geburt“ in der Alarmdepesche des Notarzteinsatzfahrzeuges auf. Es fand sich am Einsatzort eine 33-jährige Erstgebärende mit ihrem neugeborenen Sohn im Bad. Die Mutter wusste nichts von der Schwangerschaft. "Völlig erstaunt über den neuen gesunden und rosigen Erdenbürger war der verdutzte Vater", heißt es in einer Pressemitteilung des BRK Erlangen-Höchstadt.

Das Kind wurde mit dem angeforderten Transportinkubator des Baby-Notarztwagens der Johanniter Unfall Hilfe Nürnberg und die Mutter mit dem RTW in den Kreißsaal gebracht. "Alles gut gegangen, beide wohlauf!", so das Fazit des BRK.

