Herzogenaurach: Hin und weg von "hin & herzo"

Planung für neues Kulturfestival stieß in Kulturausschuss auf Wohlwollen - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Noch sind es einige Monate bis zum ersten "hin & herzo"-Kulturfestival, doch schon ist zumindest ein Teil des Herzogenauracher Kulturausschusses hin und weg.

So etwa soll der Kulturpavillon aussehen, der in der Hauptstraße stehen wird. 150 Gäste werden dort Platz finden. © Quelle: Präsentation Kulturamt



Kulturamtsleiter Helmut Biehler stellte am Mittwoch den Stand der Planungen vor. Wie berichtet, soll "hin & herzo" im kommenden September die bisherigen Kulturtage ablösen: Die Kulturveranstaltungen sollen künftig nicht mehr über mehrere Wochen verteilt werden, sondern konzentriert über ein langes Wochenende stattfinden.

Dabei wird ein möglichst großes Areal in der Innenstadt einbezogen. Schon fest engagiert für das Vereinshaus sind Axel Hacke mit einer Lesung und die Titanic Boygroup (Martin Sonneborn, Thomas Gsella, Oliver Maria Schmitt). In der Magdalena-Kirche dürfen sich die Musikfreunde freuen auf ein Konzert mit der Jazzorganistin Barbara Dennerlein sowie eine Aufführung von Beethovens Sinfonie Nr. 3 (Eroica) mit dem Orchester Ventuno. Der Vorverkauf soll Anfang des nächsten Jahres beginnen.

Pavillon wird aufgestellt

Die Jazzorganistin Barbara Dennerlein spielt in Herzogenaurach auf. © F.: Tichy



In der Hauptstraße wird zudem ein "Kulturpavillon" für rund 150 Besucher aufgestellt. Hier kommt es zu einer Reihe von spannenden Aufführungen, und als "kulturelle Absacker" (Biehler) gibt es nachts noch einen Late-Night-Film zum Thema Revolution, das ja der Oberbegriff dieses ersten Kulturfestivals sein soll. In der Innenstadt sind außerdem weitere Attraktionen geplant, von Lichtinstallationen über gastronomische Angebote bis hin zu Musik in Hinterhöfen. Ein weiteres Schmankerl: Es soll ein "hin & herzo"-Projektpreis vergeben werden. Er ist offen für alle Genres der Kunst und Kultur und ist mit 1000 Euro dotiert.

Da quasi die ganze Innenstadt im engeren Sinn bespielt wird, sah dies Ausschussmitglied als "deutliches Zeichen für die Innenstadt". Petra Mauser war hellauf begeistert und sagte: "Hut ab, was da alles geplant wird:" Sandra Wüstner schloss sich dem Lob an: "Da wird man schon ganz kribbelig." Helmut Biehler betonte, dass man zwar mit der Planung schon recht weit sei, dennoch noch vieles in der Schwebe sei. "Es kann noch zu Änderungen kommen." Am Grundkonzept wird aber nicht mehr gerüttelt. Das Budget des "hin & her"-Festivals beträgt rund 100 000 Euro, es wird mit Einnahmen von 20 000 Euro gerechnet.

MATTHIAS KRONAU