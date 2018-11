Herzogenauracher Christbaum: Prachtstück gespendet

Ursprungsstandort Waldstraße, jetzt Hauptstraße — "Erstkandidat" war beschädigt - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Stolz thront seit gestern der Christbaum in der Hauptstraße. Zwar noch "ganz Natur", also ungeschmückt, aber mit dichtem Astwerk und schnurgerade gewachsen.

Der Prachtbaum ist die Spende einer Bürgerin aus der Waldstraße.



Das wahre Prachtstück verdankt die Stadt einer edlen Spenderin. Spontan hat sie ihren Baum in der Waldstraße für die Herzogenauracher geopfert. Der ursprünglich vorgesehene Christbaum nämlich sei beschädigt angeliefert worden, erzählt Fritz Bayer, Leiter der Stadtgärtnerei. "Da war ein Teil rausgebrochen."

Jener Baum steht nun an einer anderen Stelle im Stadtgebiet – "wo man ihn so positionieren kann, dass man die schadhafte Stelle nicht sieht". Für die exponierte Lage in der Hauptstraße sei er nicht verwendbar gewesen.

Auch im Polizei-Kreisel ragt schon ein Weihnachtsbaum in die Höhe, der laut Bayer ebenfalls "aus der Nähe" stammt. In den nächsten Tagen bekommen die Bäume ihre Beleuchtung, damit sie bis Weihnachten ordentlich glänzen und funkeln können.

jes