Heuballen in Flammen: Erlanger Polizei sucht Brandstifter

Mann wurde am Tatort gesehen- Selbstentzündung ausgeschlossen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Mittwochabend loderten im Erlanger Wiesengrund die Flammen: 25 Heuballen brannten lichterloh. Der Sachschaden ist nicht unerheblich - die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Im Erlanger Regnitzgrund in Höhe der Bayernstraße sind 25 Heuballen in Flammen aufgegangen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren mit Tanklöschfahrzeugen im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Polizei und Feuerwehr rückten am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr in die Bayernstraße aus. Dort standen 25 Heuballen in Flammen. Nachdem der Brand gelöscht war, stellte die Polizei vor Ort Ermittlungen an. "Selbstentzündung kann ausgeschlossen werden", erklärten die Beamten im Pressebericht.

Nach aktuellem Stand geht die Polizei von fahrlässiger wenn nicht sogar vorsätzlicher Inbrandsetzung aus. Der Sachschaden beläuft sich auf 1100 Euro.

Dafür könnte auch die Beobachtung eines Zeugen sprechen: Denn offenbar hatte sich kurz vor dem Brand eine männliche Person in weißem T-Shirt mit einem Fahrrad von den Heuballen entfernt. Noch steht laut Polizei allerdings nicht fest, in welchem Zusammenhang diese Person mit dem Feuer steht.

Die Erlanger Polizei bittet den unbekannten Radler oder Zeugen, die Hinweise zu dieser Person geben können, sich unter der Telefonnummer 09131760114 auf der Dienststelle zu melden.

