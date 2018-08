Heute ist Weltlinkshändertag

ERLANGEN - Heute ist der Tag der Linkshänder, ein Tag zum Feiern oder zum Fürchten? Laut einer amerikanischen Studie haben Linkshänder ein erhöhtes Unfallrisiko, Diego Maradonas "Hand Gottes", mit der er 1986 sein legendäres Tor gegen England erzielte, war seine linke. Fünf von sieben US-Präsidenten seit 1974 waren bzw. sind Linkshänder: Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush senior, Bill Clinton und Barack Obama. Was hast es mit den Linkshändern auf sich? Wir fragten bei der Linkshänder-Beraterin Bettina Friedmann-Rittmeier nach.

Mit der linken Hand zu schreiben, ist Grundschulkindern längst erlaubt. Trotzdem tun sich Linkshänder in unserer Rechtshänderwelt immer noch schwer. © dpa



Frau Friedmann-Rittmeier, was macht Linkshänder so besonders und warum sind sie so selten?

Bettina Friedmann-Rittmeier: 20 Prozent der Bevölkerung sind Linkshänder. Warum das so ist, darüber hat die Wissenschaft auch noch keine fundierte Erklärung gefunden. Es kommt darauf an, wo bei den Betroffenen das motorische Zentrum verortet ist. Liegt es auf der rechten Gehirnhälfte, ist die Person Linkshänder — auf der linken Seite, Rechtshänder.



Warum hat die linke Hand so einen schlechten Ruf?

Die Psychologin Bettina Friedmann-Rittmeier berät Linkshänder. © privat



Bettina Friedmann-Rittmeier: Dieser Ruf ist historisch und religiös bedingt. In vielen Religionen aber auch in Märchen gilt die linke Hand als die "schmutzige" oder "böse Hand".



Inwieweit hat sich die Stellung der Linkshänder im Verlauf der Zeit verändert?

Bettina Friedmann-Rittmeier: Allgemein hat das Wissen um Linkshänder zugenommen. Heutzutage gibt es Pädagogen und Lehrer, die aufgeklärt sind und die Kinder akzeptieren, wie sie sind.

Die Zeiten, in denen man in Schulen krampfhaft versuchte, die Jugendlichen zum Rechtsschreiben umzuerziehen, sind zum Glück vorbei. Ich finde es schön, dass es immer mehr Eltern gibt, die ihre linkshändigen Kinder bewusst unterstützen. Barbara Sattler, Leiterin der ersten deutschen Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder, ist die ideale Ansprechpartnerin für das Thema.

FELIX SCHWARZ