Hier werden in Erlangen die Trends gesetzt

Das "Paisley" lockt seit zehn Jahren die Nachtschwärmer - vor 9 Minuten

ERLANGEN - Wie die Zeit vergeht! Seit zehn Jahren ist das "Paisley" nun schon ein fester Bestandteil im Erlanger Nachtleben.

Das Paisley-Betreiberteam: Philipp Lindenau, Daniel Nowak und Andreas Zahn (von links). © Paisley



Das Paisley-Betreiberteam: Philipp Lindenau, Daniel Nowak und Andreas Zahn (von links). Foto: Paisley



Die Jubiläumsfotos sind schon im Kasten, nun kann kräftig gefeiert werden. "10 Years Anniversary" lautet in der Nacht vom heutigen Samstag auf Sonntag das Motto im Club "Paisley" (Nürnberger Str. 15). Seit 2007 ist hier ein Ort, der regelämßig die Erlanger Nachtschwärmer anlockt.

"DJ-Bookings internationaler Größen sind für uns auch heute noch etwas ganz besonderes — auch wenn sich inzwischen zu dem ein oder anderen Künstler eine Freundschaft entwickelt hat. Dennoch sind wir stolz darauf unseren Gästen derartige Acts zu präsentieren und immer wieder neue Reize zu setzen", berichtet Philipp Lindenau vom Paisley-Betreiberteam.

"Flops gibt es natürlich auch immer wieder. Wenn man aber Trends setzen will, was wir in zehn Jahren immer wieder erfolgreich geschafft haben, muss man eben viel probieren", ergänzt Daniel Nowak. Über die größer gewordene Konkurrenz in Erlangen freut man sich sogar.

Nowak: "Die Gäste gehen inzwischen viel selektiver aus. Qualität, sowie der Wohlfühlfaktor stehen ganz klar im Vordergrund. Sport und Fitness sind wichtiger denn je. Und 18 Semester studieren ist heute auch nicht mehr in. Es bedarf heute weitaus mehr Anstrengung als noch vor 10 Jahren."

smö