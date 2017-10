Hilfsbedürftige Igel auch in Erlangen unterwegs

ERLANGEN - Der zu kalte und nasse September wurde in diesem Herbst zum Problem für den Igel-Nachwuchs. Darauf macht der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Bayern aufmerksam. Dem LBV werden deutlich mehr unterernährte junge Igel als im Vorjahr gemeldet.

Wer jetzt Jungigel findet, kann sie für den Winter fit machen, indem er sie füttert. © Patrick Pleul/dpa



„Igel, die während des Tages im Garten oder auf der Straße gefunden werden, befinden sich immer in einer Notsituation“, erklärt die LBV-Igelbeauftragte Martina Gehret. Betroffen sind vor allem Igelmütter und spät geborene Jungtiere. Der LBV ruft deshalb dazu auf, hilfsbedürftigen Tieren im Garten einen trockenen und geschützten Unterschlupf anzubieten und sie mit einer Zufütterung zu unterstützen. Gefüttert werden sollte eine Mischung aus Katzenfutter, Igeltrockenfutter und ungewürztem Rührei. Jungigel sollten 600 Gramm wiegen, damit sie den Winter überstehen.

Die Weibchen haben durch die Geburt und Aufzucht der Igelkinder viel Energie verloren. Die erst im September geborenen Jungigel sind ebenfalls noch nicht fit genug für die nasskalte Herbstwitterung. „Die Tiere müssen nicht nur viel weitere Strecken zurücklegen, um genug Futter zu finden. Bei dem nassen Wetter kühlen dünne Tiere besonders schnell aus und können deshalb leichter krank werden“, begründet Gehret die Vielzahl der am Tag gefundenen Jungigel.

Kranke Tiere würden durch eine Fütterung nicht gesund, so Gehret. Sie brauchen fachkundige Pflege und eine artgerechte Unterbringung, die eine anerkannte Igelpflegestation oder Tierärzte bieten. In Erlangen betreibt das Tierheim eine Igelpflegestation.



Bei der unterstützenden Fütterung der stacheligen Gartenbewohner muss unbedingt auf die Hygiene geachtet werden. Denn auch Igel können sich an verschmutzten Futterstellen Krankheiten einfangen.

Wer helfen möchte, aber keine Möglichkeit zur Fütterung im Garten hat, sollte unbedingt das Laub liegen lassen oder am besten gleich einen Laub- und Reisighaufen anlegen, so der Tipp des LBV. Ein mit Ästen bedeckter Laubhaufen ist ein beliebter Schlaf- und Überwinterungsplatz für Igel.