Himmelsboten rufen zu Weihnachtsmärkten

Budengassen und Musikdarbietungen: Höchstadt und Herzogenaurach im vorweihnachtlichen Zauber - 08.12.2017 19:42 Uhr

HERZOGENAURACH/HÖCHSTADT - Lichterglanz, strahlende Kinderaugen, Musik und weihnachtliche Leckereien: In Höchstadt und Herzogenaurach wurden am Freitag die Weihnachtsmärkte eröffnet. In Herzogenaurach dauert der Markt nur bis Sonntagabend, 10. Dezember. In Höchstadt geht das weihnachtlichte Markttreiben bis zum Sonntag, 17. Dezember.

Gelungene Premiere: Das neue Höchstadter Christkind sprach den Prolog fehlerfrei und verteilte hinterher Süßigkeiten an die Kinder. Foto: Foto: Anestis Aslanidis



Von den vielen Kindern schon sehnsüchtig erwartet wurde das neue Höchstadter Christkind Anja Stowasser, das pünktlich um 18 Uhr den Prolog sprach - trotz Premiere fehlerfrei. Anschließend verteilte die 24-jährige Sparkassen-Mitarbeiterin — unterstützt von "ihren" Engeln Nele Schmerler und Marie Housa — Süßigkeiten, Mandarinen und Nüsse an die kleinen Besucher. Und noch etwas gab es für den Nachwuchs in diesem Jahr: Die Auszubildenden der Stadt verteilten Luftballons; auf die Zettel, die an deren Schnur befestigt waren, konnten die Kinder dann ihre Wünsche ans Christkind notieren.

Zur Bühne gebracht wurden die Himmelsbotinnen standesgemäß mit einer Pferdekutsche und auch für die Besucher wird in den nächsten Tagen ein Pferdegespann rund um den Markt unterwegs sein wird. Auf der Marktplatz-Bühne ist wie jedes Jahr ein kulturelles Programm geplant, wer wann auftritt, ist im Internet unter www.hoechstadt.de nachzulesen. Die Eröffnung des Markts umrahmten der evangelische Posaunenchor und der Spielmannszug der Feuerwehr.

Christkind Theresa eröffnete den Weihnachtsmarkt in Herzogenaurach. Ihr Engelsgefolge war so zahlreich wie nie. Foto: Foto: Edith Kern-Miereisz



In Herzogenaurach musizierte die Stadtjugendkapelle, bevor Christkind Theresa mit Engeln den Weihnachtsmarkt mit heuer 32 Buden für das 2. Adventswochenende offiziell eröffnete. Die Himmelsbotin mit ihrer nochmals vergrößerten Engelschar sprach den berühmten Prolog: "Ihr Herrn und Frau, die ihr einst Kinder wart..."Nach Jahren der Zusammenarbeit mit der Förder- und Werbegemeinschaft wurde der Markt heuer von der Stadt organisiert.

Zu den neuen Buden zählen die Herzo Gästeführer und die Honigmanufaktur. Gutes aus Franken ist wieder dabei, ebenso wie Vereine, Kirchengemeinden, Schule ohne Rassismus, die Flüchtlingsinitiative, die Service-Clubs Lions und Zonta, die ihre Erlöse in wohltätige Projekte investieren. Für Kinder bietet der Markt Attraktionen nicht nur im Alten Rathaus.

Auf dem Marktplatz wird am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr eine Schlittenrutsche aufgebaut, ein Pyramidenkarussell und vieles mehr. Auch wochentags jeweils von 14 bis 17 Uhr bis zum 22. Dezember können Kinder in der Weihnachtshütte am Marktplatz basteln.

