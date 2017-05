Hinein ins Nass in Erlangen

ERLANGEN - Das rundum sanierte Westbad ist gestern mit einer offiziellen Eröffnungsfeier seiner Bestimmung übergeben worden. Den ersten Sprung vom Zehn-Meter-Turm wagte der Vorsitzende des Sportverbands, Peter Scholten.

Den ersten Sprung vom Zehn-Meter-Turm wagte der Vorsitzende des Sportverbands Erlangen, Peter Scholten. © Fotos: Klaus-Dieter Schreiter



Es sei nicht der Ort für trockene Worte, meinte der sichtlich fröhliche Oberbürgermeister Florian Janik, als er vom Ein-Meter-Brett aus die rund 150 Ehrengäste begrüßte. Darunter war die beinahe komplette Stadtratsmannschaft, und die Alt-Oberbürgermeister Dietmar Hahlweg und Siegfried Balleis waren ebenfalls gekommen. Bekanntlich war auch schon in deren Ära um das Westbad gerungen worden. Janik dankte nicht nur den Handwerkern und Planern, auch die direkten Nachbarn vergaß er nicht. Die hätten viel Geduld und Toleranz aufgebracht während der knapp zweijährigen Bauzeit.

Stadtwerkevorstand Matthias Exner gestand "sehr froh und richtig stolz" zu sein ob des gelungenen Baus, bei dessen Ausführung auch die Erfahrung aus der Sanierung des Röthelheimbads mit eingeflossen ist. Ausführlich stellte er das Projekt vor, das immerhin rund 19,7 Millionen Euro gekostet hat. Die Wasserfläche des Freibads beträgt 2179 Quadratmeter, die Anlage verfügt über ein 50-Meter-Schwimmerbecken mit acht Schwimmbahnen, ein Mehrzweckbecken mit rund 600 Quadratmetern Wasserfläche und ein 205 Quadratmeter großes Kinderplanschbecken. Der markante Sprungturm musste saniert werden, konnte aber erhalten bleiben. Er sei "das zentrale Element", schwärmte der Architekt Jochen Fritz von dem Wahrzeichen Alterlangens.

Während Janik und Exner die Planer und Handwerker lobten, lobte der Architekt die professionelle Unterstützung durch die Erlanger Bäderverantwortlichen. Den obligatorischen Schlüssel übergab der Architekt Fawzi Scheib an den Abteilungsleiter Bäderbetrieb der Stadtwerke, Matthias Batz. Den Segen für das Bad erbaten Pfarrer Johannes Mann, Pfarrerin Gerhild Rüger und Dekan Josef Dobeneck.

Die Mädchen vom Tanzstudio Geist tanzten anschließend auf der hölzernen Liegefläche, und dann stürzte sich der Vorsitzende des Sportverbands, Peter Scholten, vom Zehn-Meter-Turm per Kopfsprung in das Becken. Dafür bekam er so viel tosenden Applaus, dass er den mutigen Köpfer gleich noch einmal wagte. An diesem Wochenende ist der Eintritt für alle Besucher frei. Auf sie warten zahlreiche Überraschungen.

KLAUS-DIETER SCHREITER