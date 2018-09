Historische Ansichten von Erlangen

Kunstdruckverlag und Erlanger Stadtarchiv geben Kalender heraus - vor 28 Minuten

ERLANGEN - Unter dem etwas missverständlichen Titel "Historische Ansichten von Erlangen 2019" erscheint im Verlag Ph. C. W. Schmidt und in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Erlangen ein Jahreskalender für das Jahr 2019.

Hans Karl Friedrich Schmidt vom gleichnamigen Verlag übergibt die ersten Exemplare an Ute Riedel und Andreas Jakob vom Stadtarchiv, das die Bilder stellte. © Klaus-Dieter Schreiter



Hans Karl Friedrich Schmidt vom gleichnamigen Verlag übergibt die ersten Exemplare an Ute Riedel und Andreas Jakob vom Stadtarchiv, das die Bilder stellte. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Archivleiter Andreas Jakob belebt mit der Herausgabe des Kalenders eine Tradition wieder, die mit dem Ende des Verlags Junge & Sohn im Jahr 2000 abgerissen schien: die Herausgabe großformatiger Jahreskalender mit Erlanger Motiven.

Profi- und Hobbyfotografen

Diesmal hat die Archivmitarbeiterin Ute Riedel einige Dutzend Motive ausgesucht, die der Verlag nach Druck-Aspekten zu einem zwölfteiligen Kalender im Format 47 x 33 Zentimeter zusammengestellt hat.

Viele der Fotografen historischer Ansichten haben noch Klang – wie die der Pressefotografen Hilde und Rudi Stümpel und Otto Paul, aber auch Motive privater Fotografen wie Josef Keller (aus den 1950er Jahren) oder Leonhard Bergmann (um 1910) haben Eingang in den Kalender gefunden.

Die Motive, so Ute Riedel in ihrer Vorauswahl, sollten Alltagssituationen zeigen, Menschen in den Fokus rücken (wie Rudi Stümpels Schornsteinfegertreffen, das Fassbegräbnis auf der Bergkirchweih von Otto Paul oder der Blick ins Röthelheimbad vor 60 Jahren). Gleichzeitig soll der Kalender Auskunft über die Stadtgestalt geben (wie ein Blick in den

Botanischen Garten wohl aus den 1950er Jahren eines unbekannten Fotografen).

Ab sofort erhältlich

Hans Karl Friedrich Schmidt vom gleichnamigen Kunstdruck-Verlag – er ist übrigens so etwas wie die "Hausdruckerei" des Stadtarchivs Nürnberg – übergab im Erlanger Stadtmuseum die ersten Exemplare einer Erstauflage von 500. Zu haben ist der Kalender "Historische Ansichten von Erlangen 2019 zum Preis von 19,90 Euro ab sofort im Buchhandel.

pm