Hitze und Rekord! Die Höhepunkte des Erlanger Triathlons

Live-Blog zum Nachlesen: 10.000 Zuschauer feuerten die Starter an - 30.07.2017 18:00 Uhr

ERLANGEN - 800 Sportler stürzten sich am Sonntag beim 28. Erlanger Triathlon in den Europakanal und kämpften sich ins Ziel auf dem Sportgelände des TV 48 Erlangen. Frederic Funk siegte mit einem neuen Streckenrekord. Markus Stöhr dominierte die Mitteldistanz. Alle Höhepunkte des Erlanger Triathlons zum Nachlesen!

Von 10.000 Zuschauern angespornt schossen am Sonntag 800 Sportler in den kühlen Europakanal. Weiter ging es dann auf trockenem Boden per Rad und zu Fuß bis hin zum Sportgelände des TV 48 Erlangen, wo den Startern die Ziellinie winkte. Frederic Funk siegte mit einem neuen Streckenrekord.