Hitzige Debatten um Feuerwehr-Bau in Erlangen

Die Erlanger Feuerwehr will auf einem an die Hauptwache anschließenden Parkplatz Garagen und Funktionsräume errichten. Dagegen regt sich Widerstand - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Die Erlanger Feuerwehr hat ein Problem: Etliche Stellplätze für große Fahrzeuge sind zu eng und entsprechen nicht mehr den Unfallverhütungsvorschriften.

An der Ecke Äußere Brucker/Am Ehrenfriedhof befindet sich derzeit noch ein kleiner Parkplatz, den auch Friedhofsbesucher gern nutzen. Dieser muss wohl einem 1,8 Millionen Euro teuren Neubau der Feuerwehr weichen. © Schreiter



An der Ecke Äußere Brucker/Am Ehrenfriedhof befindet sich derzeit noch ein kleiner Parkplatz, den auch Friedhofsbesucher gern nutzen. Dieser muss wohl einem 1,8 Millionen Euro teuren Neubau der Feuerwehr weichen. Foto: Schreiter



Zwei der mehreren Hunderttausend Euro teuren Einsatzfahrzeuge müssen sogar auf dem Hof geparkt werden, geplant ist zudem die weitere Anschaffung von Fahrzeugen. Das ist notwendig, um die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten, in der sich an Werktagen bis zu 180 000 Menschen aufhalten, sagt Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger. Die Stadt und auch der Freistaat verlangen, dass alle Fahrzeuge in Garagen untergestellt werden. Ansonsten erhält die Feuerwehr keine Zuschüsse für die Neuanschaffungen.

Da ist es ein Glücksfall, dass direkt neben der Feuerwache eine städtische Fläche noch frei ist, die ohnehin zum Grundstück der Feuerwache gehört, sagt der Leiter des Referats für Recht, Sicherheit und Personal, Thomas Ternes. Andere Flächen seien da nicht geeignet. So auch nicht der Innenhof der Hauptfeuerwache, der als Ausbildungsfläche, zum Beladen der Fahrzeuge und als Parkplatz für nachrückende Kräfte benötigt wird.

Die freie Fläche zwischen Münchener Straße und den Garagen darf, so Ternes, nicht bebaut werden, "weil sich dort der Hauptsammler zur Kläranlage befindet".

Weidinger und Ternes versichern, dass der Parkplatz an der Ecke Äußere Brucker Straße/Am Ehrenfriedhof, die einzige ist, der für eine Erweiterung infrage kommt. Ein ganz neuer Standort würde zu kostenintensiv, zudem ist von der Äußeren Brucker Straße aus das gesamte Stadtgebiet innerhalb von zehn Minuten zu erreichen, sagt Friedhelm Weidinger.

Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger, der Leiter des Referats für Recht, Sicherheit und Personal, Thomas Ternes, und Florian Engel vom Gebäudemanagement (v. li).



Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger, der Leiter des Referats für Recht, Sicherheit und Personal, Thomas Ternes, und Florian Engel vom Gebäudemanagement (v. li).



Für einige Besucher des Neustädter Friedhofs ist das Wegfallen des kleinen Parkplatzes direkt gegenüber des Südeingangs nicht nachvollziehbar. "Dieser kleine Parkplatz ist seit jeher die einzige Parkmöglichkeit für trauernde Menschen in unmittelbarer Nähe unseres evangelisch reformierten Friedhofs wie auch des Neustädter- und Ehrenfriedhofs", schreibt Pfarrer Johannes Mann von der Evangelisch-Reformierten Kirche in einem Brief an diese Zeitung. Er denke dabei insbesondere an ältere Menschen, für die es schwer zumutbar ist, Gerätschaften, Pflanzen und Kübel künftig vom Großparkplatz zum Friedhof zu schleppen.

Ähnlich äußert sich der Obmann des Arbeitskreises Innenstadt im Heimat- und Geschichtsverein, Bernd Nürmberger. Feuerwehrchef Friedhelm Weidinger und sein Vorgesetzter Thomas Ternes haben bereits mehrere Möglichkeiten untersucht, um eine Parkmöglichkeit nahe des Friedhofs zu finden. Ihr Ergebnis: Zum Beispiel drei Stellplätze am Hintereingang der Reformierten Kirche, findet Thomas Ternes. Er und Florian Engel vom Gebäudemanagement der Stadt, der den Neubau plant, haben aber auch noch andere Ideen, die sie zunächst intern mit den Kirchenvertretern besprechen möchten. Gegenüber dieser Zeitung machten sie allerdings deutlich, dass für nicht gehbehinderte Friedhofsbesucher ausreichend öffentliche Stellplätze auf dem Großparkplatz zur Verfügung stehen. Von dort kann man über eine flache, rund 100 Meter lange Rampe, dem Margaretha-Stock-Weg, auf den Friedhof gelangen.

Die von der Feuerwehr neu bebaute Fläche soll dann nicht nur vier Garagen enthalten, sondern auch eine neue Atemschutzübungsanlage, die die vorhandene aus dem Jahr 1983 ersetzen soll.

Dazu gehören auch Fitnessräume sowie ein Bereich für die Reinigung der Schutzkleidung. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Dafür werden Zuschüsse von rund 260 000 Euro erwartet, die Feuerwehr will für die Übungsanlage 220 000 Euro aus dem Amtsbudget beisteuern.

Zur neuen Fahrzeughalle ist eine neue Einfahrt an der Äußeren Brucker Straße geplant. Dafür muss auch die Ampelanlage und die Kreuzung Äußere Brucker Straße/Am Ehrenfriedhof umgebaut werden. Der Geh- und Radweg soll verbreitert werden.

"Wir kommen nicht um diesen Platz umhin, aber wir wissen auch, dass es für einzelne Menschen eine fast unzumutbare Härte geben kann", sagt Thomas Ternes. Daher will man jetzt vor allem auf Pfarrer Johannes Mann zugehen, um gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren. Ternes hofft, dass es bis zum Baubeginn für den Feuerwehranbau und der endgültigen Sperre des Parkplatzes im September 2018 eine Lösung geben wird.