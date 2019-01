HNO-Klinik in Erlangen sucht Personal auf Plakatwänden

Überregionale Pflegekampagne zur Personalverstärkung — Eigens eine neue Webseite eingerichtet - vor 1 Stunde

ERLANGEN - ERLANGEN — "Steig ein!" und "Zieh mit!" ruft es dieser Tage von Großplakaten in Erlangen, Fürth und Bamberg. Die Hals-Nasen-Ohren-Klinik – Kopf- und Halschirurgie sucht kreativ neues Personal.

„Steig ein!“, ermuntern die Kollegen der Erlanger HNO-Klinik und freuen sich auf Verstärkung in der HNO-Team-Pflege. © Foto: Michael Rabenstein/Uni-Klinikum



Die Plakate zeigen ein Kollegenteam aus der Hals-Nasen-Ohren-Klinik – Kopf- und Halschirurgie (Direktor: Prof. Heinrich Iro) des Universitätsklinikums, das buchstäblich an einem Strang zieht und ein Boot des Rudervereins Erlangen in die Höhe stemmt. Die Plakate sind Teil einer jetzt gestarteten Kampagne zur Personalakquise in der Pflege. Zusätzlich gibt es die Website www.hno-karriere.de, Mitarbeiter-Videos, eine Hotline und eine Online-Kurz-Bewerbung.

Ob Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde oder Chirurgie, ob Erlangen oder Berlin: In ganz Deutschland und in nahezu allen klinischen Bereichen ringen die Krankenhäuser um Verstärkung für ihre Pflegeteams. Kein Wunder, denn die Patientenzahlen nehmen angesichts der demografischen Entwicklung immer weiter zu.

Zwischen den vielen Stellenangeboten für Gesundheits- und Krankenpfleger macht jetzt die HNO-Klinik des Uni-Klinikums Erlangen auf sich aufmerksam – und zwar mit einem klaren Angebot: "Komm ins HNO-Pflege-Team!" HNO-Pflegedienstleitung Catherine Scharf erklärt, was es damit auf sich hat: "In der Erlanger HNO-Klinik ist der Teamgedanke unter den Mitarbeitern wirklich außergewöhnlich – hier kennen wir uns alle und das schweißt zusammen."

Neben den Großplakaten soll auch die neu eingerichtet Website Lust auf die HNO-Team-Pflege machen: In einem Video-Rundgang führt Catherine Scharf durch die Klinik, Pflegekräfte erklären, warum sie gerade hier gern arbeiten und mit einer besonders unkomplizierten Online-Bewerbung gelingt der Einstieg schneller als gewohnt.

