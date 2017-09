Hoch hinaus: Flugzeuge heben am Hetzleser Berg ab

Flugsportverein Erlangen-Nürnberg schickt Flieger in die Lüfte - 24.09.2017 22:34 Uhr

HETZLES - Am Samstag und Sonntag lud der Flugsportverein Erlangen-Nürnberg am Hetzleser Berg zum Tag der offenen Tür ein. Oder zum Tag des offenen Fliegers..? Denn für die zahlreichen Besucher wurden auch Rundflüge in Segel- und Motorflugzeugen, aber auch im Hubschrauber angeboten.

