Hochbau auf der alten Ziegelei Spardorf beginnt

Symbolischer Spatenstich am 2. Mai — Einkaufs- und medizinisches Zentrum — Einschränkungen bedauert - vor 1 Stunde

SPARDORF - Viel Platz für Neues ist auf dem ehemaligen Ziegeleigelände in Spardorf. Das ist erst jetzt zum Ende der Erschließung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan so recht sichtbar geworden. Am 2. Mai ist erster Spatenstich für den ersten Bauabschnitt, Anlass kurz zu beleuchten, was hier passiert.

Spardorfs Bürgermeisterin Birgit Herbst freut sich, dass die Bauarbeiten auf dem Gelände der alten Ziegelei jetzt zügig voranschreiten. © Foto: Ulrich Schuster



Spardorfs Bürgermeisterin Birgit Herbst freut sich, dass die Bauarbeiten auf dem Gelände der alten Ziegelei jetzt zügig voranschreiten. Foto: Foto: Ulrich Schuster



Man merkt der Spardorfer Bürgermeisterin Birgit Herbst schon an, dass sie sich freut. Endlich kommt Bewegung ins lange geplante Areal, das zu einem neuen Zentrum der Gemeinde, ja sogar für die ganze VG Uttenreuth werden könnte.

Das Areal für den ersten Bauabschnitt ist weitgehend vorbereitet, die Rohre für die Erschließung gelegt. Die Arbeiter mit den Maschinen wie Bagger, Planierraupe, Kiessieb und anderen beackern schon das Gelände für den 3. Bauabschnitt.

Doch der Reihe nach: Zunächst einmal erfolgt am Dienstag, 2. Mai, um 11.30 Uhr der symbolische erste Spatenstich für die ersten Hochbaumaßnahmen. Darin enthalten sind die beiden Supermarktfilialen Rewe und Lidl sowie der Bau der Maukhalle mit dem Müller-Markt, einer Fitness- und Reha-Etage, einem Ärztestockwerk. Dazu soll in den Bereich der östlichen Markthalle, in der Lidl untergebracht ist, auch ein Gastronomiebetrieb Einzug halten, nach Möglichkeit mit hochwertiger Küche.

Der zweite Bauabschnitt wird jenseits der Buckenhofer Straße stattfinden. Dort will die Lebenshilfe eine Fördertagesstätte für schwerbehinderte Menschen errichten.

Schließlich wird die Erlanger Gewobau im dritten Bauabschnitt tätig, im Bereich hinter dem Schlot, der zur Erinnerung an die ehemalige Funktion des Geländes stehen bleibt. Die Baugenossenschaft errichtet Häuser im Mietwohnungsbau hinter den Markthallen.

Bei aller Euphorie der Spardorfer Bürgermeisterin über den Fortgang des Projekts und die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist ihr auch bewusst, dass eine Reihe von Bürgern unter den Baumaßnahmen zu leiden hat. Leider ließen sich bei einer solch großen Baumaßnahme Beschränkungen nicht vermeiden.

DIETER KÖCHEL