Hochgespannte Erwartungen rund um Erlangen West III

Bürgerinitiative weist auf mögliche Gefahren durch Stromtrassen im Gebiet hin - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Fast 800 Bürger strömten herein und wollten hören, was die Stadtoberen zum Reizthema "West III" in Erlangen zu sagen hatten. Bei der außerordentlichen Bürgerversammlung in der Turnhalle Mönauschule ging es aber nicht allein um den hohen Wohnraumbedarf.

Die Stromtrassen in Sichtweite: Die Bürgerinitiative fordert, dass die Mindestabstände von 400 Meter zur Wohnbebauung eingehalten werden. © Foto: Sippel



Die Stromtrassen in Sichtweite: Die Bürgerinitiative fordert, dass die Mindestabstände von 400 Meter zur Wohnbebauung eingehalten werden. Foto: Foto: Sippel



400 Stühle standen in Reih und Glied. Mehr ließen die Sicherheitsbestimmungen nicht zu. Viel zu wenig. Denn fast 800 Bürgerinnen und Bürger strömten herein und wollten hören, was die Stadtoberen zum Reizthema "West III" zu sagen hatten. Bei der außerordentlichen Bürgerversammlung in der Turnhalle Mönauschule ging es aber nicht allein um den hohen Wohnraumbedarf, um wahrscheinliche oder unwahrscheinliche Bevölkerungsprognosen oder die Angst etlicher Landwirte um ihre Existenz. Ein Aspekt rückte im Fortgang der bisweilen hitzigen Diskussion immer mehr in den Vordergrund und gewann ein deutliches Eigengewicht – die Sache mit den Stromtrassen durch das anvisierte Baugebiet und ihre möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen.

Das Thema treibt um. Vor allem auch die Mitglieder der neu formierten Bürgerinitiative "Heimat ERhalten" (BI). Sie stemmen sich gegen die "städtebauliche Entwicklungsmaßnahme West III", kämpfen für den Erhalt von Natur und Landwirtschaft. Umweltbürgermeisterin Susanne Lender-Cassens erhielt dieser Tage Post von der BI. Darin schildert Doris Vogel das Ergebnis eines "Neonröhrenversuchs", den man unweit des Spielplatzes Mönaustraße und nur wenige Meter von der Wohnbebauung "am Kornfeld" durchgeführt hat. Demnach ließen die Spannung und das "starke elektrische Feld", das die Stromtrasse ausstrahlt, die Röhre hell aufleuchten. Eben auch im Bereich des Spielplatzes, wo sich tagsüber Mütter, Kleinkinder, Babys aufhalten. Abends mitunter Jugendliche. "Ich hoffe, dass Sie geeignete Maßnahmen ergreifen zum Wohl und Schutz der Bevölkerung", so Doris Vogel an Lender-Cassens. Und ihre "Hoffnung" beschränkt sich nicht allein auf die geplanten Wohngebiete 412 und 413 im Baugebiet West II. Für die West III-Planungen fordert sie, dass die Mindestabstände von 400 Metern links und rechts der Stromtrassen eingehalten werden.

Damit führt die BI ein handfestes Argument ins Feld, das ihr quasi die bayerische Regierung in die Hand gegeben hat. Und zwar in Form der "Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern" (LEP). Seit 1. März 2018 ist die neue, in vielen Punkten überarbeitete Fassung in Kraft. Im etwas sperrigen Kanzleideutsch, aber letztlich doch verständlich, heißt es da zum Thema "Höchstspannungsfreileitungen" unter Ziffer 6.1.2: "Planungen und Maßnahmen zum Neubau oder Ersatzneubau von Höchstspannungsfreileitungen sollen energiewirtschaftlich tragfähig unter besonderer Berücksichtigung der Wohnumfeldqualität der betroffenen Bevölkerung sowie der Entwicklungsmöglichkeiten der betroffenen Kommunen (z. B. für Bau-, Gewerbe- und Erholungsgebiete) und der Belange des Orts- und Landschaftsbildes erfolgen.

Eine ausreichende Wohnumfeldqualität der betroffenen Bevölkerung ist in der Regel dann gegeben, wenn die Höchstspannungsfreileitungen folgende Abstände einhalten: mindestens 400 Meter zu a) Wohngebäuden im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im Innenbereich gemäß § 34 des Baugesetzbuchs, es sei denn Wohngebäude sind dort nur ausnahmsweise zulässig, b) Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, c) Gebieten die gemäß den Bestimmungen eines Bebauungsplans vorgenannten Einrichtungen oder dem Wohnen dienen, und mindestens 200 Meter zu allen anderen Wohngebäuden.

Beim Ersatzneubau von Höchstspannungsfreileitungen sollen erneute Überspannungen von Siedlungsgebieten ausgeschlossen werden." Soweit der Buchstabe des Gesetzes.

Das "Untersuchungsgebiet West III" in Büchenbach umfasst bekanntlich 196 Hektar. Die Hälfte davon soll späterhin einmal bebaut werden. Durch jenes Areal führt – nach Angaben der BI – eine zwei Kilometer lange 380 kV-Höchstspannungstrasse und eine etwa einen Kilometer lange 110 kV Hochspannungstrasse. Werden die im LEP vorgeschriebenen Mindestabstände eingehalten und das Landschaftsschutzgebiet bleibt zudem unberührt, verbleiben nach der Hochrechnung der BI lediglich etwa 23 Hektar bebaubare Fläche. Damit nicht genug. Hartmut Vogel von der BI weist in diesem Zusammenhang auf einen Trend hin. Demnach rüsten "unsere Stromnetzbetreiber bestehende Strommasten von 110 kV auf 220/380 kV hoch, um dem steigenden Bedarf an Stromtransport nachzukommen." Der Stadt seien "keinerlei solcher Planungen bekannt", hieß es in einer Bürgerfragestunde.

110 kV-Leitungen finden sich entlang der Steudacher Straße. Vogel plädiert dafür, dass auch bei diesen Leitungen der Mindestabstand von 400 Metern in die Planungen mit einbezogen wird. Allerdings würde am Ende dann lediglich eine Fläche von etwa 12 bis 14 Hektar zur Bebauung übrig bleiben, meint Hartmut Vogel.

Die möglichen gesundheitsschädlichen Auswirkungen solcher "strahlender" Stromtrassen bilden den Kernpunkt im Schreiben an die Umweltbürgermeisterin. Ob und inwieweit die Stadt jene Stromtrassen bei ihrem weiteren Vorgehen berücksichtigen wird oder muss, wird sich am 14. Oktober zeigen. Dann entscheiden bekanntlich die Erlanger mit ihrem Kreuzchen über das weitere Schicksal von "West III".

RAINER WICH