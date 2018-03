Höchstadt: Fahrgäste nehmen Aisch-Express gut an

Schnellbusse nach Erlangen offenbar gut ausgelastet - vor 9 Stunden

HÖCHSTADT/ERLANGEN - Seit Öffnung der sanierten Höchstadter Aischbrücke im Dezember 2017 greift das neue Konzept für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Die neuen Expresslinien über die Autobahn kommen gut an, heißt es aus dem Landratsamt.

Ein Bus der Linie 203 E, der sogenannte „Erlangen Express“, der über die A 3 im Eiltempo die Hugenottenstadt ansteuert, hier an der Haltestelle Aischwiese in Höchstadt. © Foto: Ralf Rödel



Ein Bus der Linie 203 E, der sogenannte „Erlangen Express“, der über die A 3 im Eiltempo die Hugenottenstadt ansteuert, hier an der Haltestelle Aischwiese in Höchstadt. Foto: Foto: Ralf Rödel



Im Linienbündel "Aischgrund" hat der Omnibus Verkehr Franken20 Busse im Einsatz.Sie fahren seit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember häufiger, schneller und besser ausgestattet. "Die VGN-Linien 203, 203E und 205 werden aus Sicht des Sachgebiets ÖPNV sehr gut angenommen und sind auch in den Nebenverkehrszeiten gut besetzt", meint Hannah Reuter, Pressesprecherin im Landrats-amt. Mit Zahlen belegen kann sie das noch nicht, denn aktuell läuft wieder eine Verkehrserhebung, sie ist noch nicht abgeschlossen. Ob sich die Fahrgastzahlen seit der Öffnung der Aischbrücke erhöht haben, ist also noch unklar.

Was klar ist: "Die Schnellbuslinie 203E, die von der Höchstadter Realschule über die A 3 zur Endhaltestelle am Neuen Markt in Erlangen fährt, hat sich gut bewährt", sagt Hannah Reuter. Der "Aisch-Express" mit 51 Sitzplätzen fährt werktags 15 Mal im Stundentakt und darf mit 100 Stundenkilometern über die Autobahn brausen, solange die Stehplätze nicht besetzt sind. Falls doch, muss der Fahrer aus Sicherheitsgründen auf 60 Stundenkilometer verlangsamen. Alle Sitze haben Anschnallgurte.

Pro Jahr würden auf den drei "Aischgrund"-Linien etwa 1,2 Millionen Fahrplan-Kilometer mit 20 Bussen gefahren, berichtet die Sprecherin des Landratsamts. Während der Sperrung der Aischbrücke mussten sie Umleitungen fahren und für die Anbindung von Höchstadt-Süd und Gremsdorf kam ein Shuttle-Bus zum Einsatz. Daher hat sich die Kilometerleistung auch während der Sperrung nicht großartig verändert.

Mehr Zugriffe aufs WLAN

In den barrierefreien 20 Bussen des Linienbündels "Aischgrund" wird seit September 2017 auch Internetzugang über WLAN angeboten. "Das kommt bei den Fahrgästen sehr gut an", sagt Reuter. "Im September 2017 hatten wir etwa 15 400 Zugriffe, im Januar 2018 waren es schon 23 600."

Im Februar 2018 wurde eine Fahrgastbefragung bezüglich Bayern WLAN durchgeführt: Alle befragten Fahrgäste finden es laut Reuter gut, dass Bayern WLAN auf diesen Linien angeboten wird.

Von der Sperrung der Aischbrücke waren übrigens auch die Linien 127, 204, 207, 240, 243, 244, 245, 246, 247 und 248 betroffen. cf