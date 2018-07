Hochwertige Räder in Erlangen gestohlen

ERLANGEN - So etwas ist verdächtig: Drei Männer verstauen in Erlangen mehrere Fahrräder in einem Wagen und laufen dann in unterschiedliche Richtungen davon. Die Vermutung eines Zeugen, es könnte sich um Diebesgut handeln, war denn auch berechtigt.

Die Polizei sucht noch nach den beiden anderen Dieben. © NN-Archiv



Am Donnerstag gegen 22 Uhr beobachtete der Zeuge unter der Hockbrücke in der Michael-Vogel-Straße das Trio, wie es drei hochpreisige Fahrräder im Laderaum eines Van mit ausländischer Zulassung verstaute und anschließend auseinander ging. Sofort verständigte er die Polizei, die bei der umgehend eingeleiteten Fahndung einen 24-Jährigen festnahmen.

Der Gesamtschaden durch die Entwendung der hochwertigen Räder beläuft sich auf mindestens 10 000 Euro. Von den beiden anderen Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die polizeilichen Ermittlungen wegen mehrfachen Diebstahls laufen derzeit. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 24-jährigen Rumänen. Der Festgenommene wurde bereits an demselben Tag einem Richter vorgeführt.

