Hockey-Herren des TB Erlangen steigen auf

Schon zwei Spiele vor dem Ende der Hallen-Runde steht der Meistertitel fest - vor 45 Minuten

ERLANGEN - Der direkte Wieder-Aufstieg ist geschafft. Die Hockeyspieler des Turnerbund Erlangen stehen bereits als Meister der Oberliga fest. Endlich geht es mal wieder aufwärts.

Das Hinspiel gegen den NHTC hat Carsten Braun (links) gewonnen, das Rückspiel-Ergebnis ist egal. Der Turnerbund ist schon aufgestiegen. © Harald Sippel



Erfolgreich Hockey zu spielen, Carsten Braun hat das im Blut. "Bei uns ist Hockey wie ein Familiengen", sagt der 27-Jährige, dessen Vater, Mutter und Onkel erfolgreich Hockey gespielt haben oder immer noch spielen. Der Turnerbund Erlangen ist für Familie Braun Familiensache. Mit Eric Langner und Christian Nayel spielen auch zwei Cousins von Carsten Braun mit in der ersten Mannschaft. In einer Mannschaft, die lange Jahre überaus erfolgreich Hockey gespielt hat, für die es aktuell aber immer nur einen Weg gab: bergab.

Die Abstiegsserie von der zweiten Liga bis in die Oberliga ist nun gestoppt. In der aktuellen Hallen-Runde haben die Erlanger endlich wieder gewonnen. Bereits zwei Spieltage vor Saisonende steht der Turnerbund als Tabellenführer und Aufsteiger fest. "Wir wussten bereits am Samstag, dass uns ein Punkt dafür reichen würde", sagt Carsten Braun. "Jemand hat das Bild der Tabelle in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet." Der Tabellenzweite HLC RW München II hatte sein Spiel verloren. Am Sonntag folgte der Erlanger 4:3-Sieg bei der Reserve der HG Nürnberg. Danach war der Aufstieg besiegelt.

Eine Riesenparty gab es trotzdem nicht, vielleicht auch, weil die Saison so souverän war. "Wir haben uns verhaltener gefreut, nicht ganz so ausgelassen wie die dänischen Handballer nach dem WM-Sieg." Ein paar Bier gab es am Nachmittag noch, gemeinsam haben die Hockeyspieler in der Stadt Fußball und Handball geschaut. "Doch es war Sonntag und viele stecken mitten in der Klausurenphase." Die Aufstiegsparty müssen die Erlanger wohl nachholen.

Vorfreude auf stärkere Gegner

"Selbst war ich auch zurückhaltend", sagt Braun. "Ich bin ehrgeizig, spiele seit elf Jahren Herren-Hockey, habe viele Aufstiege mit dem Turnerbund erlebt." Als junger Erwachsener wechselte der Jugendnationalspieler für eineinhalb Jahre zum NHTC. Eine Oberliga-Meisterschaft fällt in seiner Vita weniger ins Gewicht. "Ich freue mich, dass wir in Zukunft wieder gegen stärkere Gegner spielen können. Das macht mehr Spaß."

Der Sieg bei der HGN war keine Überraschung, das Hinspiel hatten die Erlanger selbst ersatzgeschwächt gewonnen. "Nun hat die letzte Anspannung gefehlt. Es war kein schönes Spiel, sehr verkrampft", sagt Braun. Die Nürnberger blieben vor dem Tor blass, auch der TBE leistete sich Fehler. Am Ende aber reichten die Treffer von Nayel, Patric Mädge, Thomas Dauphin und eben Carsten Braun zum Sieg, "und der war wichtiger als ein schönes Spiel".

So haben es die Erlanger schon geschafft, ehe in den letzten beiden Partien der Hallenrunde noch der RW München und der NHTC warten. "Den Druck, gewinnen zu müssen, haben wir nicht mehr." Stattdessen können es die Hockeyspieler entspannt angehen — und eventuell eine Aufstiegsfeier mit der Party zum Klassenverbleib der Damen verbinden. Dort ist Carsten Braun aktuell als Co-Trainer noch gefordert. Auch das ist: Familiensache.

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail