Frühschoppen am Berg: Das ist für die Besucher Tradition am Pfingstsonntag. Diesen ließen sich die Berg-Gäste auch nicht vom Regen vermiesen - im Gegenteil. Mit Regenplanen, Schirmen und festen Schuhen trotzten die Berg-Gänger dem nass-feuchten Himmelsspiel. Einige gingen, wie hier im Entla's Keller, einfach in die Festzelte oder auf die überdachten Sitzplätze.

Nachdem am Sonntag in Fürth-Vach ein Kind ins Wasser gefallen und flussabwärts in Richtung Erlangen abgetrieben war, rückten auch die Einsatzkräfte in Eltersdorf aus. Unter anderem mit einem Boot und Tauchern suchten sie den Fluss ab. Das Kind wurde wenig später etwas weiter flussaufwärts gefunden. Taucher zogen es aus dem Wasser, Reanimationsmaßnahmen wurden eingeleitet. Noch am Abend starb das Kind in einem Krankenhaus.