Hoher Getränkekonsum = hoher Toiletten-Bedarf in Erlangen

Jugendparlament und Seniorenbeirat fordern während der Bergkirchweih Klo-Häuschen am Bürgermeistersteg - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Das Jugendparlament und der Seniorenbeirat schlagen vor, während der Bergkirchweih mobile Toiletten an der Lewin-Poeschke-Anlage am Bürgermeistersteg aufzustellen. Über diesen Antrag berät heute der Kultur- und Freizeitaussschuss im Saal des Rathauses (Beginn 16 Uhr).

Die Freizeitanlage am Bürgermeistersteg ist vor allem während der Bergkirchweih beliebter Stopp vorm „Berch“-Besuch. © Archivfoto: Mößler-Rademacher



Die Freizeitanlage am Bürgermeistersteg ist vor allem während der Bergkirchweih beliebter Stopp vorm „Berch“-Besuch. Foto: Archivfoto: Mößler-Rademacher



Die Lewin-Poeschke-Anlage gilt in der warmen Jahreszeit als Treffpunkt mit Nebenwirkungen: Auf der einen Seite ist die Grünfläche mit Spielgeräten, Bolzplatz und Elektro-Grill ein beliebter Treff – vor allem bei jungen Bewohnern der Stadt. Auf der anderen Seite wird hier regelmäßig exzessiv gezecht und auch viel Schmutz hinterlassen.

Besonders viel los ist dort während der Bergkirchweih. Auch für die sogenannten "Kastenläufer" — zu zweit wird hier mit einem Kasten Bier, der Flasche um Flasche geleert wird, losgezogen — ist die Freizeitfläche eine beliebter Stopp. Im Antrag klingt das so: "Viele Besucher der Bergkirchweih treffen sich dort vorher mit ihren Freunden, um anschließend zusammen zur Bergkirchweih zu gehen. Der hohe Getränkekonsum führt dazu, dass viele Besucher in das nahegelegene Waldstück laufen, um zu urinieren." Bislang gibt es dort ein Dixie-Klo. "Dieses ist für die Anzahl von mehreren hundert Besuchern nicht ausreichend und schnell verschmutzt." Deshalb fordern Jugendparlament und Seniorenbeirat die Stadt auf, "eine ausreichende Toilettenversorgung bereitzustellen."

In der Verwaltung hat man sich dazu bereits Gedanken gemacht und verweist schon mal darauf, dass es an vielen Orten Erlangens während der Kirchweih eine ähnliche Problematik gibt. Aufgrund des Gefälles sei das Gelände ohnehin nicht für die Aufstellung von mobilen Toiletten geeignet. "Um weitere WCs während der Bergkirchweih aufstellen zu können, müssten also Alternativstandorte in der Nähe gefunden werden, wie beispielsweise entlang der Ebrardstraße", heißt es in der Vorlage.

Auch Kosten werden genannt. Im ersten Jahr würden für die Infrastruktur (Sockel) und eine zehntägige Nutzung je WC-Häuschen 1730 Euro anfallen (ab dem zweiten Jahr sind es 730 Euro). Die Stadträte müssen nun entscheiden, ob sie dem Antrag zustimmen und dafür Mittel im Haushalt bereit stellen.

smö