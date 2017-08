Hohlgassfest in Erlangen zeigt Heimatverbundenheit

In Dechsendorf wurde mit 600 Gästen wieder fränkisch gefeiert — Frischer Zwiebelkuchen ist der Renner - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Musik von den Zeckerner Musikanten, süffiges Bier aus Neuhaus, von den Frauen in Seebachgründer Trachten geschmierte Schnittlauch-, Ziebaleskäs- und Obazden-Brote und im Steinofen gebackener Zwiebelkuchen: Mit ihrem Hohlgassfest haben die Dechsendorfer einmal mehr bewiesen, wie heimatverbunden sie sind. Die zahlreichen Gäste waren begeistert.

Das 33. Dechsendorfer Hohlgassfest ist bei den fast 600 Gästen aus nah und fern prima angekommen. Veranstaltet wird es vom Heimat- und Verkehrsverein Dechsendorf, der vor allem großen Wert auf Tradition legt. © Klaus-Dieter Schreiter



Die im Ortszentrum gelegene Hohlgasse mit dem Dorfkreuz-, Steinmarterl- und Dorflinde-Ensemble bietet einen idyllischen Rahmen für das Dechsendorfer Dorffest. Die Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins, Carmen Henniger, konnte in der etwa 300 Meter langen und vier Meter breiten Gasse rund 600 Gäste begrüßen.

Seit 33 Jahren richtet der Verein das Fest aus, das auch zahlreiche Touristen anlockt, die auf dem nahen Campingplatz die Zelte aufgeschlagen haben. Auch aus dem gesamten Seebachgrund kommen die Menschen, um beim jährlichen Dechsendorfer Dorffest in der Hohlgasse dabei zu sein, das auf die 400-Jahr-Feier der am Anfang der Gasse stehenden Marter zurückgeht.

45 Holzscheite im Ofen

Rund 60 Helferinnen und Helfer habe auch dieses Mal wieder dafür gesorgt, dass niemand hungern oder dürsten musste. Eine besondere Tradition hat der Dechsendorfer Zwiebelkuchen. Der wird in einem alten Steinofen im Hof der Familie Sendner aus Natursauerteig gebacken. 45 Holzscheite kommen dafür in den Ofen, dreieinhalb Stunden wird er vorgeheizt und hält dann ebenso lang die Hitze.

70 Kilogramm Zwiebeln hatten die Dechsendorferinnen dafür den ganzen Tag per Hand geschnitten. Die Gäste auf dem Hohlgassfest konnten sich selbst davon überzeugen, wie der Zwiebelkuchen von Frauen in Trachten belegt und vom Bäcker in den Ofen geschoben wird.

Sie rissen den durch die Gasse gehenden Verkäuferinnen diese duftende, heiße Spezialität förmlich aus den Händen. Wo gibt es eine solche Spezialität noch für nur 90 Cent?

Das Dechsendorfer Hohlgassfest ist so eine Art "Vorfeier" zum Patronatsfest der Kirche Unsere Liebe Frau, das am Sonntag gefeiert wurde. Nach dem Festgottesdienst zog die Prozession durch den Ort und machte an verschiedenen Stationen Halt.

Die Frauen in Seebacher Trachten trugen dabei die Mutter Gottes auf ihren Schultern, Fahnenabordnungen der Dechsendorfer Vereine waren ebenfalls dabei. Anschließend ging es wieder in die Hohlgasse zum Frühschoppen, Mittagessen und Kaffeetrinken. Die Musik dazu machten die Röttenbacher Musikanten.kds