Holocaust: Gegen das Vergessen auch in Erlangen

Erinnerungs-Gang — erst die "Woar" dann die "Leit" - vor 47 Minuten

ERLANGEN - Anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus lud die Stadt Erlangen zu einem szenischen Erinnerungs-Gang ein, der die Stationen der Entrechtung, Verfolgung und Ermordung von den Erlanger Juden zeigte.

Im Palais Stutterheim begann die szenische Lesung des Gedenkrundgangs, die von Schülerinnen und Studenten vorgetragen wurde und zu der ungefähr 40 Personen gekommen waren. © Harald Sippel



Im Palais Stutterheim begann die szenische Lesung des Gedenkrundgangs, die von Schülerinnen und Studenten vorgetragen wurde und zu der ungefähr 40 Personen gekommen waren. Foto: Harald Sippel



"Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen", sagte der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog im Januar 1996, als er den 27. Januar zum Gedenktag erklärte. Ein Tag mit starker Symbolkraft, denn im Jahre 1945 wurde genau an diesem Tag, das deutsche Konzentrationslager Auschwitz befreit. "Auschwitz ist weit weg. 677 Kilometer wenn man laufen würde", heißt es in der szenischen Lesung, die von Martina Switalski und ihren Schülerinnen Emma Falter und Lina Valta und ihren Studenten Julian Unger und Felix Schwob inszeniert wurde. Aber doch sind seine Verbrechen und seine Gräuel auch heute noch allgegenwärtig.

Die Führung, die in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister- und Presseamt, dem Stadtarchiv und Martina Switalski entstand, beginnt im Palais Stutterheim. Ein Tatort, wie die Erlanger Bürgermeisterin Elisabeth Preuß, erklärt. So wurden in das ehemalige Erlanger Rathaus nämlich, im Zuge der reichsweiten Pogrome 1938, die Juden aus Erlangen und Umgebung gebracht, während man ihre Wohn- und Geschäftsräume plünderte.

Für die szenische Lesung, die auf dem Buch von Andreas Jakob, Leiter des Erlanger Stadtarchivs, beruht, "haben wir uns drei Schicksale herausgesucht", so die Nürnberger Lehrerin Martina Switalski. Rudolf Benario, Wilma Katz und Jakob Benesi — ihre Geschichten sollen gehört werden. Dabei betont sie, dass die Quellen für die Lesung dramatisiert wurden.

Nach dem Palais Stutterheim wird die Gruppe von etwa vierzig Zuhörerinnen und Zuhörern an den nächsten Ort geleitet, der gerade einmal einen Katzensprung entfernt ist — die Einhornstraße 5. Dort war bis 1938 ein Betsaal der jüdischen Gemeinde. Und von diesem ist sogar noch ein kleines Relikt übergeblieben: Eine Mesusa, so etwas wie ein jüdischer Türsegen, erklärt Switalski. Das Stück Pergament enthalte eine kurze Stelle eines jüdischen Gebets.

Anwohnerin der Einhornstraße zeigt eine Mesusa, die an ihrer Tür gefunden wurde. © Foto: Celine Koch



Anwohnerin der Einhornstraße zeigt eine Mesusa, die an ihrer Tür gefunden wurde. Foto: Foto: Celine Koch



Die Anwohnerin des Hauses erklärt der Gruppe dann, dass "die Mesusa vorher unsichtbar war, quasi in den Türlack eingestrichen". Sie hatte die Mesusa beim Putzen der original-erhaltenen Tür entdeckt. In Zukunft soll diese vom Stadtarchiv restauriert werden, wie Andreas Jakob versichert und dort vielleicht auch einmal aufbewahrt werden.

Die letzte Station auf dem Rundgang ist die Hauptstraße 2, wo 1938 die Familie Katz-Benesi wohnte, die in der "Nacht der Schande, der Nacht der Gewalt", wie es in der Lesung heißt, auch in den Rathaushof gebracht wurden.

Bürgermeisterin Preuß betont, wie wichtig das Gedenken an den Holocaust und seine Opfer auch in der heutigen politischen Lage ist und sagt: "Unauslöschlich bleiben die Gräuel, unabänderlich bleibt die Schuld der Täter. Unvergesslich bleiben die Opfer und immerwährend unsere Verantwortung." CELINE KOCH