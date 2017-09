Holz-Bildhauer machen Erlangen zur Werkstatt

Ein einwöchiges Kunst-Symposium ging mit der Übergabe der Kunstwerke an die Sponsoren zu Ende - vor 50 Minuten

ERLANGEN - Das 1. Internationale Bildhauersymposium in Erlangen-Büchenbach ist am Samstag mit der Übergabe der Skulpturen an die Sponsoren zu Ende gegangen. Die ganze Woche über hatte die öffentliche Arbeit von sieben Holzbildhauern für viel Aufsehen gesorgt.

Tierliebe war ein Thema für die Bildhauer, so entstand etwa ein Pferd, aber auch eine Spinne aus Holz. © Peter Millian



Der Förderverein KUNST.ZEIT Büchenbach hat mit seinem ersten öffentlichen Auftritt in dem Stadtteil für ein ungewöhnliches Zusammentreffen gesorgt. Die Besucher des Rudeltplatzes und der dort angesiedelten Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleister konnten eine Woche lang sieben Bildhauern beim Verfertigen ihrer Kunst zusehen.

Der neu gegründete Verein, den der Galerist Eberhard Hertrich mit seiner Galerie H2 Hertrich in der Schiffstraße aus der Taufe gehoben hat, hatte sieben Bildhauer – darunter zwei aus den Erlanger Partnerstädten Wladimir und Jena – eingeladen, eine öffentliche Werkstatt zu betreiben. Die aus Bäumen aus dem Dechsendorfer Forst geschaffenen Kunstwerke hatten jeweils einen Sponsor gefunden, der auch den einwöchigen Aufenthalt der Künstler in Erlangen ermöglichte – darunter auch die Erlanger Stadtwerke und die Baufirma Mauss.

Zur Übergabe der Kunstwerke – von einer Riesenspinne bis hin zu einfühlsamen Darstellungen zum Thema "Tierliebe – Tier & Liebe" waren neben den Sponsoren zahlreiche Kunstfreunde aus Erlangen und der Region gekommen.

pm