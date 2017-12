Holzschuppen in Erlangen in Flammen

Brand im Stadtwesten — Die Kriminalpolizei sucht Zeugen - vor 43 Minuten

ERLANGEN - In den frühen Morgenstunden ist am Donnerstag aus noch nicht geklärter Ursache ein Holzschuppen im Erlanger Westen in Brand geraten.

Symbolbild © colourbox.com



Symbolbild Foto: colourbox.com



Gegen 2 Uhr wurden die Bewohner eines Wohnhauses in der Friesenstraße durch das Bellen des Hundes aufgeweckt. Daraufhin bemerkten sie, dass der an das Wohnhaus angrenzende Holzschuppen in Brand steht. Ein Bewohner löschte den Brand mit einem Feuerlöscher ab und verständigte die Polizei. An dem Holzschuppen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0911/21 12 33 33 zu melden.

en