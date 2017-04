HSG-Handballer mit neuer Motivation für das Endspiel

Erlangen/Niederlindach gewinnt im Abstiegskampf gegen WInkelhaid - vor 30 Minuten

ERLANGEN - Abstiegskampf in der Handball-Bezirksoberliga (BOL): Die HSG Erlangen/Niederlindach hatte in der Emmy-Noether-Halle den TSV Winkelhaid zu Gast. Das letzte Heimspiel der Saison war ein wichtiger Schritt für die HSG, denn der Sieg macht Hoffnung auf den Klassenverbleib.

HSG-Handballer glauben an den Klassenverbleib. © Archivfoto: Horst Linke



Die HSG bewies Charakter und Humor – nicht nur auf dem Spielfeld. Denn einen Tag vor der Partie starteten die Handballer über Facebook eine sympathische Aktion: Eine Verlosung für ein Autogramm oder für eine Kabinenführung. Abgesehen von diesem Scherz jedoch war die Situation am Sonntag sehr ernst, die Mannschaft kämpft gegen den Abstieg.

Zwar starteten die Hausherren schwach, nach den ersten zehn Minuten aber gingen sie in Führung und gaben diese auch nicht mehr ab. Obwohl Winkelhaid mehr Möglichkeiten auf Treffer hatte, nutzen sie diese nicht. Beziehungsweise konnten sie diese nur schwer nutzen, da Lukas Hückel im HSG-Tor stark verteidigte. Die Erlanger hingegen nutzten ihre Chancen und so stand es nach der Halbzeit bereits 13:9. Der TSV Winkelhaid spielte körperlich hart und versuchte, die Gegner zu provozieren.

Doch durch eine starke Abwehr und ein gutes Zusammenspiel konnte die HSG überzeugen. Trainer Walter Anheuer war begeistert von seinen Jungs: "Es war ein gutes, solides, aber auch emotionales Spiel, in das sich die Spieler hineingesteigert haben." Er lobt die Gruppendynamik seines Teams, die während des Spiels sichtbar war. Auch Lukas Stübinger bestätigt den guten Zusammenhalt: "Bei uns passt einfach alles und der Teamgeist ist jedem Einzelnen wichtig."

Während der gesamten Partie unterstützte eine Fangemeinde, die größtenteils aus Familie und Freunde bestand, mit vielen Schlachtrufen und Klatschen die HSG. Dennoch war die Anspannung im Abstiegskampf spürbar, besonders die Schiedsrichter mussten sich von den Zuschauern Kritik gefallen lassen. "Unfair war das nicht, wir hatten diese Saison schon Schlimmeres", sagt allerdings Robin Schmieding. Außerdem hatte das Publikum trotzdem Grund zur Freude: Schließlich gewann die HSG mit 29:20. Nach dem Schlusspfiff und dem Händeschütteln war auch die Spannungen zwischen den beiden Mannschaften gelöst.

Nach dem Sieg kletterten die Hausherren in der BOL-Tabelle über den Strich. Das nächste Spiel findet am kommenden Samstag um 20 Uhr in Sulzbach statt. Diese Auswärtspartie entscheidet über Verbleib oder Abstieg in der Bezirksoberliga.

Aber mit dem Ergebnis an diesem Sonntag hat die Mannschaft einen wichtigen Schritt gemacht, weiter in der Liga zu bleiben. Mit neuer Motivation durch den Erfolg und mit diesem Teamgeist glauben die Niederlindacher noch fester an den Klassenverbleib.

HSG: Hückel, Rödel; Rühl (2), Sackmann, Gumbert (1), J. Stübinger (2/2), L. Stübinger (3), Jonas (1), Willert (8), Schmieding (4), Hauer (3), Kolbe (2), Loncar (3), Gilg.

JULIA HESS