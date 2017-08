Hund fällt 8-jährigen Jungen in Erlangen an

vor 21 Minuten

ERLANGEN - Ein freilaufender Hund hat am Montagmorgen im Erlanger Süden einen 8-jährigen Jungen angesprungen und ihm leichte Verletzungen im Gesicht und an den Armen zugefügt. Die Hundehalterin hat in der Vergangenheit bereits mehrfach gegen Vorschriften verstoßen und so Polizeieinsätze provoziert.

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr sprang ein freilaufender Hund im Süden Erlangens einen 8-jährigen Jungen an und verletzte ihn leicht im Gesicht und am Arm. Nach einer Behandlung vor Ort brachte der Rettungsdienst das Kind in die Notaufnahme der Universitätsklinik, um die Verletzungen genauer zu untersuchen. Der Junge konnte aber noch am selben Tag wieder nach Hause.

Die 60-jährige Hundehalterin war beim Geschehen vor Ort. In der Vergangenheit musste die Polizei schon mehrmals einschreiten, da die Frau ihre Hunde nicht wie vorgeschrieben anleinte. Auch trugen die Hunde keine Maulkörbe wie eigentlich vorgeschrieben. Nun läuft gegen die 60-Jährige ein Ermittlungsverfahren und die Beamten schalteten das Ordnungsamt der Stadt Erlangen ein.

