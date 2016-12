Hund zerfleischt zwei Stallhasen in Buckenhof

Tier entwischt dem Halter und tötet zwei Hasen - 19.12.2016 18:22 Uhr

BUCKENHOF - Nachdem ein Hund seinem Halter entwischt war, drang er am Sonntagmittag in ein Hasengehege in der Nachbarschaft ein. Dort richtete er erheblichen Schaden an und tötete zwei Hasen.

Der Hundehalter hatte laut Polizei seinen Hund bereits mehrfach nicht unter Kontrolle. Die Beamten informierten deshalb das zuständige Ordnungsamt darüber, dass erhebliche Zweifel an der Eignung des Mannes zur Hundehaltung bestünden.

