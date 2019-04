Hunde in Gefahr: Unbekannter legt Rattenköder in Uttenreuth aus

Die Serie hält bereits seit Juli 2018 an - vor 1 Stunde

UTTENREUTH - Bereits seit Juli 2018 schweben die Hunde im Uttenreuther Ortsteil Weiher in Gefahr: Immer wieder werden dort von einem bislang unbekannten Täter Rattenköder in fremden Privatgrundstücken abgelegt. Seit März 2019 häuften sich die Vorfälle deutlich, weshalb sich die Polizei nun an die Bevölkerung wendet.

Es handelt sich um blaue Portionsköder, die in weißes Zellulosepapier eingeschweißt sind. Ein Hund wurde bereits verletzt, weil er von dem Köder gefressen hatte. Das Problem an der Sache: Diese Rattenköder sind frei verkäuflich, dürfen aber eigentlich nur in speziellen Köderboxen ausgelegt werden, damit Menschen und andere Tiere nicht gefährdet werden.

Davon abgesehen, dass sich Vierbeiner mit den Ködern vergiften können, ist auch ihr offenes Auslegen eine Straftat, da es einen Verstoß gegen das Chemikaliengesetz darstellt. Dieser kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro bestraft werden. Da immer die gleichen Grundstücke betroffen sind, geht die Polizei davon aus, dass der Täter in der Nachbarschaft wohnt. Die laut Polizei "intensivierten Ermittlungen" dauern noch an. Ein "Zeugenaufruf" ist auch auf der Internetseite der Gemeindeverwaltung Uttenreuth unter www.vg-uttenreuth.de unter "Aktuelles" abrufbar.

Die ausgelegten Rattenköder in Weiher haben aber vermutlich nichts mit einem früheren Fall aus Uttenreuth zu tun. Anfang März fraß ein Hund zwischen Uttenreuth und Spardorf beim Gassigehen eine giftige Substanz. Zum Glück konnte ein Tierarzt ihn rechtzeitig behandeln, der Hund überlebte. Für einen anderen Hund soll ein ähnlicher Vorfall tödlich ausgegangen sein.

Hinweise nimmt die Polizei Erlangen-Land unter 09131/760-514 entgegen.

