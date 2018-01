Hunderte Liter Alkohol bei Verkehrskontrolle entdeckt

Zoll wurde hinzugezogen - außerdem Bußgeld wegen Steuerhinterziehung - vor 6 Stunden

ERLANGEN/HERZOGENAURACH - Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag fanden die Beamten so einiges in einem Kleintransporter. Nämlich neben einer zerlegten Küche und Lebensmitteln auch Alkohol. Viel Alkohol.

Das waren 122 Liter zu viel: Am Donnerstag Nachmittag kontrollierte die Verkehrspolizei zunächst einen Kleintransporter an der Rastanlage Aurach-Nord. Der 21-jährige Fahrer befand sich auf dem Weg nach Belgien, als er gegen 13.30 Uhr angehalten wurde. Bei der Durchsuchung der Ladefläche machten die Beamten dann einen interessanten Fund.

In dem Transporter fanden sich nämlich neben einer zerlegten Kücheneinrichtung und Lebensmitteln mehrere Flaschen Alkohol. Mehrere, das heißt ganze 123 Literflaschen. Gefüllt waren sie mit einer ganzen Bandbreite an Spirituosen, wie Rum und Wodka. Trotz Mitgliedschaft des bulgarischen Fahrers in der EU war das ein bisschen zu viel des Guten. Gleich vor Ort wurde eine Zollstreife verständigt. Die Zollbeamten stellten 122 Flaschen sicher und verlangten zudem wegen der Steuerhinterziehung ein Bußgeld in Höhe von 882 Euro.

mch