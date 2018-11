Hüttendorf: Ärger über Verkehrsrowdys

Ortsbeirat und Amt kritisieren Verhalten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Erst im August ist die Michelbacher Straße in Hüttendorf nach fünfwöchiger Bauzeit für 175 000 Euro instandgesetzt worden. Nun gibt es erheblichen Ärger, weil dort offenbar rücksichtslos gefahren wird, und dadurch Schäden verursacht werden.

Die Michelbacher Straße ist gerade erst instandgesetzt worden. Rücksichtslose Autofahrer haben aber schon zahlreiche der neuen Begrenzungspfosten umgefahren. © Klaus-Dieter Schreiter



Die Michelbacher Straße ist gerade erst instandgesetzt worden. Rücksichtslose Autofahrer haben aber schon zahlreiche der neuen Begrenzungspfosten umgefahren. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Nach den jüngsten Straßenkontrollen müsse "mit Bedauern festgestellt werden, dass die Nutzung der Straße ohne Rücksichtnahme auf Verkehrseinrichtungen und nicht befahrbare Straßenbestandteile erfolgt", heißt es in einem Schreiben des Tiefbauamtes der Stadt an den Ortsbeirat Hüttendorf. Das Amt weist auch ausdrücklich darauf hin, dass "die Nachhaltigkeit der erfolgten Maßnahmen durch derartiges Verhalten eingeschränkt wird und kurzfristig wiederum Schäden zu erwarten sind".

Der Grund für den Ärger beim Tiefbauamt ist nachvollziehbar. Denn offenbar wird auf der schnurgeraden Straße derart rücksichtslos gefahren, dass die Autofahrer bei Gegenverkehr auf der nur 4,1 Meter breiten Fahrbahn nach rechts auf das weiche Bankett ausweichen, anstatt in eine der beiden Ausweichstellen zu lenken und dort zu warten, bis der Gegenverkehr vorbei ist. Das Bankett ist dadurch nicht nur an vielen Stellen bereits abgerutscht, es wurden auch schon etliche Leitpfosten an beiden Seitenrändern umgefahren.

Im Ortsbeirat ist man ebenfalls enttäuscht über das Verhalten einiger Autofahrer, hat man sich doch jahrelang intensiv für die Sanierung der Straße eingesetzt und mehrfach entsprechende Anträge bei der Stadt gestellt. Denn die Straße war ziemlich demoliert und von Löchern und Rissen übersät. Darum musste man dort langsam und vorsichtig fahren.

Nun lädt die schnurgerade Piste offenbar zum Rasen ein mit dem unerfreulichen Ergebnis. Allerdings weiß der Ortsbeirat auch nicht, wie man Abhilfe schaffen soll. Dessen Vorsitzender Georg Menzel appelliert darum an die Autofahrer, Rücksicht zu nehmen und die Ausweichstellen zu nutzen, an denen die Fahrbahn immerhin 6,10 Meter breit ist. Die gesamte 1200 Meter lange Strecke hat man nicht auf diese Breite ausbauen können, weil man dafür von den Landwirten zusätzlichen Grund hätte erwerben müssen. Das hätte nicht nur erhebliche Kosten verursacht, ein kurzfristiger Ausbau hätte dann auch gar nicht stattfinden können.

kds