"Ich würde in Köln mitdemonstrieren"

ERLANGEN - Die Teilnahme an einer heute in Köln stattfindenden Demonstration der Muslime gegen islamistischen Terror sorgt für Streit unter den türkischen Verbänden. Wie sieht das die Community in Erlangen?, fragten die EN die Vorsitzende des Ausländer- und Integrationsbeirates (AIB) und gläubige Muslima, Lütfiye Yaver.

Lütfiye Yaver. Foto: Foto: Aslanidis



Frau Yaver, würden Sie an dem Protest gegen islamistischen Terror teilnehmen, wenn Sie in Köln wären?

Lütfiye Yaver: Wäre ich in Köln, würde ich wohl auf alle Fälle mitgehen und versuchen, sehr viele zu mobilisieren. Es ist ein Zeichen, dass das, was im Namen des Islams durchgeführt wird, nicht richtig ist und dass viele eben nicht so denken, wie nach außen hin oft widergespiegelt wird.

Wie sehen Sie den Streit zwischen dem Verband Ditib, der nicht an der Kundgebung teilnimmt und dem Zentralrat der Muslime, der seine Mitglieder zur Teilnahme aufruft?

Lütfiye Yaver: Mittlerweile wird für alles und jedes demonstriert, manchmal ist es vielleicht doch besser, einen anderen Weg zu gehen. Dass Ditib sagt, wir möchten nicht demonstrieren, ist zwar klasse, aber dann wäre ein Alternativvorschlag nicht schlecht gewesen. Dann hätte man sich einigen können.

Ditib distanziert sich von der Aktion, weil somit Muslime stigmatisiert würden. Können Sie die Kritik nachvollziehen?

Lütfiye Yaver: Generell kann ich die Argumentation nachvollziehen. Im Moment ist es ja so, dass alles generalisiert wird. Wenn man sagt, man ist Moslem, ist man zunächst unter Generalverdacht, zumindest bei jenen, die sich mit dem Islam noch nie auseinandergesetzt haben und nicht wissen, was der Sinn der Religion ist. Eine Demonstration ist zwar ein Zeichen, dass man sich positioniert und sagt, wir sind genauso gegen Terror. Wichtiger ist Aufklärungsarbeit.

Was sagt die türkische Community?

Lütfiye Yaver: Für unsere Community kann ich sagen: Wir sind ein eher demonstrationsfaules Volk. Eine Andacht kommt meist besser an. Generell wird das Thema Islam und Terrorismus bei uns seit Jahren diskutiert. Man versucht, zu verstehen, wie Leute im Namen des Korans und des Islams so etwas machen können. Einig sind sich alle: Das steht so in keiner Schrift.

