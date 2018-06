Ideen für Erlanger Großparkplatz werden präsentiert

Ausstellung ab 24. Juli im Rathausfoyer ist Auftakt für Bürgerbeteiligung

ERLANGEN - Die Landesgartenschau ist bekanntlich vom Tisch. Die damit verbundene Umgestaltung des Großparkplatzes aber noch längst nicht. Das Areal bleibt weiter im Visier. Ideen und Anregungen sind gefragt – vor allem auch aus der Bürgerschaft erwünscht. Doch zunächst einmal werden bereits bestehende Studien, Konzepte und Planungen ab 24. Juli im Erlanger Rathausfoyer ausgestellt.

Zur Umgestaltung des Großparkplatzes gibt es viele Ideen und Pläne. Diese sollen jetzt in einer umfassenden Ausstellung gezeigt werden. Foto: Tobias Dotzauer



Der Großparkplatz hat in der Vergangenheit immer wieder zu geistigen Höhenflügen, Ideen und Visionen angeregt. Genau da möchte man jetzt anknüpfen. Alles, was in dieser Sache schon einmal gedacht, skizziert oder geplant worden ist, soll zusammengetragen, gestaltet und schließlich in einer umfassenden Ausstellung präsentiert werden.

Die Anregung dazu kam aus dem Stadtteilbeirat Innenstadt. Dieser "Überblick" soll letztlich allen Bürgern zugänglich gemacht werden. Und damit nicht genug. Der Beirat beantragte zudem, dass ein Konzept erarbeitet werde, auf welche Art und Weise sich die Bürger bei der künftigen Gestaltung des Großparkplatzes sinnvoll einbringen und beteiligen können.

Jene Ausstellung soll gleichzeitig "der Auftakt einer breiten Beteiligung der Bevölkerung" sein, so Baureferent Josef Weber im jüngsten Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss. Möglicherweise springt am Ende ein "Buch der Ideen" heraus. Dass man hier Ideen für eine städtebauliche Planung entwickeln möchte, die aber auch veränderbar bleiben muss, machte zudem OB Florian Janik deutlich.

Ideen zum Großparkplatz hat beispielsweise im letzten Jahr schon die "Interessengemeinschaft zur Aufwertung des Erlanger Großparkplatzes" (IG) beigesteuert, der vor allem eine "attraktive und bürgerfreundliche" Gestaltung am Herzen liegt. Die IG, der auch die ÖDP-Stadträte Barbara Grille und Frank Höppel angehören, forderte unter anderem den Erhalt der Bäume. Denn diese Bäume seien auch für das Stadtklima und aus ökologischen Gründen unbedingt erforderlich, hieß es seinerzeit in einer Mitteilung der IG. Erhalten bleiben solle demnach auch der monatliche Flohmarkt.

Mit der Visualisierung des Platzes, wie er einmal aussehen könnte, wartete wiederum eine Studentin der TU Dresden auf. Dieses Bild zeigte Baureferent Weber bei einem öffentlichen Vortragsabend im Februar.

Wie auch immer: Der Ideen sind viele. Jetzt werden erst einmal sämtliche "historische" Studien, Konzepte und Planungen rund um den Großparkplatz hervorgekramt und zu einer Ausstellung aufbereitet, die dann am Dienstag, 24. Juli, um 16 Uhr von OB Florian Janik im Rathausfoyer eröffnet werden wird.

RAINER WICH