Igelsdorf feiert zünftig seine Kerwa

BAIERSDORF-IGELSDORF - Noch immer herrscht Hochsaison für Kirchweihen im Erlanger Land. So wurde bei Sonne und guter Stimmung im Baiersdorfer Stadtteil Igelsdorf Kerwa gefeiert.

Mit Kraft und Geschick hievten die Igelsdorfer ihren Baum in die Höhe. Foto: Harald Hofmann



Traditionell haben die Igelsdorfer ihre Kerwa am Freitag mit dem Fußballmatch zwischen den Kerwasburschen und den Feuerwehrlern und dem anschließendem gemütlichen Zusammensein im Festzelt gestartet. Nach dem offiziellen Bieranstich durch Bürgermeister Andreas Galster haben die Burschen am Samstag ihren geschmückten 28 Meter langen Baum in schweißtreibender Arbeit am Bolzplatz hochgestemmt, bevor die zehnköpfige Cover-Band "Blechhulza" dann bis spät in die Nacht für die Gutelaune-Musik zum kühlen Bier im Festzelt sorgte.

Der Sonntag begann in Igelsdorf mit Frühschoppen und fränkischem Mittagessen, bevor am späten Nachmittag die Burschen mit ihren Mädchen den Betzen rausgetanzt und zur Musik mit der Stadtkapelle Baiersdorf ihre Kerwa für dieses Jahr wieder zu Grabe getragen haben.

