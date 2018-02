Im 18. Saisonspiel hat es den TV Erlangen Bruck erwischt

Der bislang verlustpunktfreie Spitzenreiter hat nun einen Verlustpunkt - vor 4 Stunden

ERLANGEN - Es ist passiert, was irgendwann vermutlich passieren musste: Der TV 1861 Erlangen-Bruck hat im 18. Saisonspiel der Handball-Bayernliga den ersten Punkt abgegeben. Das 28:28 (14:12) im Spitzenspiel gegen Friedberg war aber trotzdem unnötig.

Neuer Spieler aus Sulzbach-Rosenberg, neues Endergebnis – nämlich ein Remis: Auch Justin Mignon (re.) konnte seinem TV 61 Bruck nicht zum Sieg verhelfen. © Foto: Harald Sippel



Neuer Spieler aus Sulzbach-Rosenberg, neues Endergebnis – nämlich ein Remis: Auch Justin Mignon (re.) konnte seinem TV 61 Bruck nicht zum Sieg verhelfen. Foto: Foto: Harald Sippel



Wäre die Anzeigetafel, sagen wir, urplötzlich ausgefallen und man hätte lediglich seinen Blick auf das, was nach Spielschluss in der Hiersemann-Halle vor sich ging, zur Verfügung gehabt, um den Ausgang zu schätzen: Man wäre sich sicher gewesen, einen Auswärtssieg zu sehen. Wild im Pulk sprangen da die Friedberger umher, schleuderten Pullover und ein paar Spritzer ihrer Trinkflaschen durch die Halle und tanzten und freuten sich. Währenddessen die Spieler des TV 61 Erlangen-Bruck im Hintergrund lange Gesichter machten und sich gegenseitig Trost spendeten.

Um es vorweg zu nehmen: Es war ein 28:28-Unentschieden, auf das beide Mannschaften höchst unterschiedlich reagierten. Und bei noch näherem Hinsehen wurde schnell klar, warum das überhaupt so konträre Züge hatte.

Einmal war da der TSV Friedberg. Der Tabellenzweite, eine sehr ordentliche Mannschaft, die seit sechs Partien immerhin nicht mehr verloren hat und eigentlich nur ein großes Problem besitzt: den TV 61 Bruck. Der wiederum stellt eine Mannschaft, die so deutlich über allem anderen steht in der Bayernliga, dass selbst die beeindruckenden 24 Punkte des TSV Friedberg am Ende der Saison sehr wahrscheinlich völlig nutzlos sind.

"Wir hatten bei der Anfahrt schon sehr großen Respekt, die Anspannung war riesig", gestand Daniel Okyere später. Man wollte über den Kampf ins Spiel finden, unangenehm sein, verriet der Friedberger Rückraumspieler. Das mögen Teams, die ganz oben stehen, bekanntlich am wenigsten. Unangenehm nur, dass auch Bruck dieses kampfbetonte Spiel bald annahm und das darin gipfelte, dass kurz vor der Pause Michael Schnitzlein und Sebastian Duscher nach Platzverweis zum Duschen mussten. Den zweiten Durchgang spielten beide Teams, die sich bis dahin einen engen Schlagabtausch lieferten, aufgrund von Zeitstrafen zunächst dann mit neun anstelle von 14 Spielern.

Von 14:12 auf 22:15

Durch gute Deckung und schnelles Konterspiel zog Bruck jetzt auf und davon, von 14:12 ging es hinauf bis auf 22:15 (40.). Weil die Gastgeber aber zahlreiche hervorragende Chancen kläglich liegen ließen und Friedberg bis zum Umfallen kämpfte, stand es nach 54 Minuten wieder 25:25. Die allerletzte Chance des Spiels, ein Kempa-Versuch von Moritz Mücke, parierte der Gästetorwart – was folgte, waren die zu Beginn beschriebenen Reaktionen. Die erklärte Kreisläufer Jan Völcker: "Wenn du mit sieben Toren führst, musst du das Spiel natürlich heimfahren."

Auch sein Trainer, Roland Nixdorf, beklagte "eine Verkettung von unglücklichen Umständen", womit er die schwache Chancenverwertung seiner zugegeben auch noch ersatzgeschwächten Mannschaft ansprach. "Jedoch werden wir deshalb jetzt nicht das Flattern bekommen", versprach Nixdorf, "der Vorsprung beträgt noch immer elf Punkte." Nichts also, worüber man sich ernsthaft Sorgen machen musste. "Aber da wir von Spiel zu Spiel denken, sind wir natürlich enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben."

Selbst Abteilungsleiter Peter Krell zuckte nur kurz mit den Schultern: "Wir haben 28:28 gespielt, nicht verloren", erinnerte er. Ohnehin hat Krell längst mehr das große Ganze im Blick: "Unser Vorsprung schafft natürlich einigermaßen Planungssicherheit." 60 000 bis 80 000 Euro mehr wird die Dritte Liga wohl kosten, "das treiben wir auf, wenn das Team wirklich aufsteigen will".

Definitiv will sie das, so Roland Nixdorf. Auch wenn an diesem Abend die Stimmung erstmals in dieser Saison ein wenig geknickt war: "Es war doch klar, dass sowas irgendwann passieren würde. Also: na und?", sagte Jan Völcker und machte ein enttäuschtes Gesicht. Man musste vor der Heimfahrt also noch einmal hoch an die Anzeigetafel blicken um sich zu vergewissern, dass Bruck nicht verloren hatte.

Christoph Benesch Erlangen E-Mail