Im Auto eingesperrt

Autofahrerin konnte nach Unfall Autotüren nicht öffnen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Adenauerring ist am Dienstagmorgen zwischen der Steudacher Straße und der Haundorfer Straße komplett gesperrt worden, weil sich dort ein Unfall ereignet hatte. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Auf Abwege geraten ist dieser Pkw auf dem Adenauerring. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. © Klaus-Dieter Schreiter



Die Feuerwehr wurde kurz nach sieben Uhr alarmiert. Eine Person sei nach einem Unfall auf dem Adenauerring in ihrem Pkw eingeklemmt, hieß es. Als die Retter am Unglücksort eintrafen hing ein Fahrzeug an der Böschung des Adenauerrings. Es war auf dem Weg in Richtung Westen auf die Gegenfahrbahn geraten, durch einen Graben gesaust und kurz vor einem Baum zum Stehen gekommen. Die Fahrerin schaffte es nicht mehr, sich selbst aus ihrem ziemlich schräg hängenden Pkw zu befreien.

Eingeklemmt war sie jedoch nicht, es war ihr nur nicht mehr möglich, die Türen zu öffnen. Das taten dann die Retter für sie. Die Frau wurde vom Notarzt versorgt und dann in die Klinik gebracht.

Warum sie auf relativ gerader Strecke nach links abgekommen war, ist noch unklar.

Der Schaden an ihrem Pkw und am Grün neben der Fahrbahn blieb gering. Das Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Während der Rettungsmaßnahmen war der Adenauerring zwischen der Steudacher Straße und der Haundorfer Straße komplett gesperrt.

Im einsetzenden Berufsverkehr kam es zu Behinderungen.

kds