Im CineStar in Erlangen soll wieder Gastro einziehen

Für das ehemalige "Fellinis" gibt es mehrere Interessenten - vor 51 Minuten

ERLANGEN - An der Eingangstür zum "Fellinis" hängt ein "Abschiedsbrief" von einem "traurigen Fellinis"–Team. Seit etlichen Tagen ist die Gastronomie im CineStar geschlossen. Wir haben bei den Betreibern des Multiplex-Kinos nachgefragt, wie es weitergehen soll.

Ein „trauriges Fellinis-Team“ hat sich mit einem Zettel an der Eingangstür von den Gästen nach 20 Jahren verabschiedet. Derzeit gibt es keine echte Gastronomie im Multiplex-Kino am Besiktas-Platz. © Foto: Stefan Mößler-Rademacher



Seit 19. November hat das "Fellinis" geschlossen. Jenseits der Theken im Kino-Bereich des Multiplex-Kinos CineStar sieht es derzeit also etwas lau aus mit einem gastronomischen Angebot. Müssen sich die Besucher also fortan von Popcorn, Eis und Chips ernähren, wenn sie der kleine oder große Hunger überfällt? "Es ist geplant, unsere Bar zum Start von ,Star Wars’ wieder zu eröffnen. Dann wird es mit Cocktails, Longdrinks, Kaffeevariationen und Kuchen etc. bereits wieder ein umfassendes Angebot geben", sagt die stellvertretende Theaterleiterin Sibel Kocaoglu.

Zudem ist das Kino bemüht, "zeitnah" einen Nachfolge-Pächter zu finden. Kocaoglu: "Natürlich ist es im Interesse von CineStar, das Angebot des Kinos wieder zeitnah durch eine geeignete Gastronomie zu bereichern. Dazu gehört insbesondere auch das gastronomische Angebot auf dem Besiktas Platz. Daher sind wir mit Hilfe des Maklerhauses JLL bereits auf der Suche nach einem geeigneten Partner und haben auch schon mehrere Interessenten für das Objekt. Wir haben ja eine Toplage in Erlangen."

Als Vermieter werde der CineStar "selbstverständlich Einfluss" auf die Auswahl der Pächter haben. Übrigens: Wie in den sozialen Netzwerken zu erfahren war, verabschiedeten sich die bisherigen Gastronomen wegen der hohen Pacht vom Multiplex. Durchs Netz geistert dabei eine Summe von 21 000 Euro im Monat.

Die Phase ohne große Gastronomie im CineStar wird vom Team um Kocaoglu nicht als Wettbewerbsnachteil gegenüber den Lammlichtspielen, dem E-Werk und dem Manhattan, das vermutlich Mitte Dezember nach großer Sanierung als Deluxe-Kino wiedereröffnet wird gesehen. "Der CineStar Erlangen hat keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Mitbewerbern vor Ort, da wir ja sowohl kurzfristig wieder unsere Bar eröffnen und sicherlich auch bald eine Neueröffnung der Gastronomiefläche zu erwarten sein wird", betont das CineStar-Team.

