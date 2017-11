Im Dienste der Gesellschaft

Lions Club wird 100 Jahre alt: In Erlangen gleich dreifach aktiv

ERLANGEN - Der Lions Club wird 100 Jahre alt: In Erlangen wird das Jubiläum am 22. November mit einem Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern gefeiert.

45 studierte Berufsmusikerinnen und -musiker spielen am 22. November für einen guten Zweck in der Ladeshalle: Das Polizeiorchester Bayern. © Foto: Bayerische Bereitschaftspolizei/Tobias Epp



"Wir sind nicht der Club der alten, reichen Männer. Unsere Mitglieder stellen einen Querschnitt durch die Gesellschaft da. Was uns verbindet ist, dass wir in unseren Berufen etabliert sind und der Gesellschaft etwas zurückgeben möchten." Fred Krüger vom Lions Club Erlangen, weiß: Über den Zusammenschluss, in dem er sich engagiert, sind durchaus Vorurteile im Umlauf. Doch gerade in Erlangen haben die regen Aktivitäten des Lions Club Erlangen, des Lions Club Erlangen-Hugenottenstadt und der Jugendorganistation "Leo" dafür gesorgt, die Prinzipien dieses "Service-Clubs" immer bekannter zu machen. Schließlich werden hier gleich das gesamte Jahr über mit dreifacher Kraft (neben Treffen und Vortragsabenden) Veranstaltungen organisiert, die soziale Projekte der unterschiedlichsten Art unterstützen.

Benefiz-Lauf im Röthelheimpark

Ein Großereignis in diesem Jahr war beispielsweise der Erlanger Benefiz-Lauf im Röthelheimpark, bei dem für die "Lions Sportkids" — das lokale Projekt soll die Integration benachteiligte Kinder durch Sport auf vielen Ebenen fördern — gespendet wurde.

Dass es in Erlangen zwei Lions-Clubs gibt, hat nichts mit Konkurrenz-Denken zu tun, sondern praktische Gründe. Da vor allem das persönliche Engagement im Mittelpunkt steht, hat sich eine lokale CluObergrenze von etwa 60 Mitgliedern bewährt.

Hinzu kommt die Jugendorganisation "Leo". Hier geht’s besonders ums "tatkräftige Helfen vor Ort", wie es Christina Griebel beschreibt. Beispielsweise im Altersheim oder in den Erlanger Flüchtlingsunterkünften.

"Leo Adventskalender"

Auch dieses Jahr wurde wieder die bekannte Aktion "Leo Adventskalender" organisiert. Hier können Tag für Tag Preise, die von lokalen Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden, gewonnen werden. Bereits im Juli waren die 16- bis 30-jährigen Aktivisten auf der Suche nach Sponsoren für die Gewinne unterwegs und gestalten gemeinsam mit den Bewohnern der Lebenshilfe Erlangen den Kalender.

In diesem Jahr wird nun das 100-jährige Bestehen der in den USA gegründeten Organisation gefeiert. Neben sozialen Zielen fördern Clubs übrigens auch kulturelle Projekte und setzen sich für "Völkerverständigung, Toleranz, Humanität und Bildung" ein. Der erste deutsche Lions Club wurde 1951 in Düsseldorf gegründet. Derzeit engagieren sich in der Bundesrepublik über 52 000 Mitglieder für die Gemeinschaft und für Menschen in Not.

Zum 100-jährigen Bestehen findet am 22. November ab 19.30 Uhr ein Jubiläumskonzert mit dem Polizeiorchester Bayern in der Ladeshalle statt (Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen). Mit diesen Einnahmen wird das Projekt "Klasse 2000" zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule unterstützt.

