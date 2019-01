Im Erlanger Bahnhof Bank zerstört

ERLANGEN - Gleich zwei Mal sind ein zwei Ladendiebe der Polizei aufgefallen. Beim zweiten Aufeinandertreffen rastete ein 22 Jahre alter Mann aus.

Foto: dpa



Zuerst wurde die Polizei am Mittwoch um kurz vor 20 Uhr von einem Ladendiebstahl in einem großen Kaufhauskomplex in der Innenstadt verständigt. Ein 20-Jähriger hatte aus einem Laden unter anderem Spirituosen im Wert von unter zehn Euro entwendet. Der Dieb und sein 22-jähriger Begleiter durften nach der Aufnahme der Anzeige ihren Weg fortsetzen.

Knapp eine Stunde später wurde die Polizei wiederum alarmiert: Randalierer in der Bahnhofhalle. Die Beamten trafen im Bahnhofsgebäude erneut auf die beiden Männer aus dem Kaufhaus. Nun war es der 22-Jährige, der straffällig wurde. Der junge Mann sprang so lange auf einer Bank herum, bis schließlich die Sitzfläche zusammenbrach.

Die Höhe des Schadens ist bislang nicht genau bekannt. Die jungen Männer standen mit jeweils knapp einem Promille unter Alkoholeinfluss. Gegen die Erlanger wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet.

Haftantrag gegen Dieb

Am Mittwoch gegen 18 Uhr ging den Ladendetektiven eines Geschäfts in der Innenstadt ein Dieb ins Netz. Der 38-jährige Mann stahl mehrere Kleinartikel im Wert von 15 Euro. Die Beute steckte er in seine Jacke. Der Dieb wurde von den Laden-Detektiven gestoppt. Bei dem aus Georgien stammenden Mann handelt es sich um keinen Unbekannten - er wurde bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls auffällig. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Ladendieb.

